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Soner AYDIN/MERSİN (DHA)
Haber Giriş: 10.01.2020 - 13:42,Son Güncelleme:/

Servis minibüsü ile kamyonet çarpıştı: 6'sı öğretmen 8 yaralı

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Servis minibüsü ile kamyonet çarpıştı: 6'sı öğretmen 8 yaralı

Mersin'de öğretmenlerin taşındığı servis minibüsü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerinin bulunduğu kamyonet, karlı yolda çarpıştı. Kazada 2 servis görevlisi ve 6 öğretmen yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Toroslar ilçesine bağlı Kavaklıpınar mevkisinde meydana geldi. Arslanköy Mahallesi'ndeki Arslanköy Ortaokulu'nda görevli öğretmenlerin taşındığı 33 C 0017 plakalı servis minibüsü, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp Toroslar Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerinin olduğu 42 YN 111 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.

Kazada minibüste bulunan 2 servis görevlisi ve 6 öğretmen yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Mersin Şehir Hastanesi'ne götürüldü. İlçe Müdürlüğü personeli ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Eğitim-İş Mersin Şube Başkanı Hakan Boyar, yaralıları tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.

Servis minibüsü ile kamyonet çarpıştı: 6sı öğretmen 8 yaralı

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