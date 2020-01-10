Servis minibüsü ile kamyonet çarpıştı: 6'sı öğretmen 8 yaralı
Mersin'de öğretmenlerin taşındığı servis minibüsü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerinin bulunduğu kamyonet, karlı yolda çarpıştı. Kazada 2 servis görevlisi ve 6 öğretmen yaralandı.
Kaza sabah saatlerinde Toroslar ilçesine bağlı Kavaklıpınar mevkisinde meydana geldi. Arslanköy Mahallesi'ndeki Arslanköy Ortaokulu'nda görevli öğretmenlerin taşındığı 33 C 0017 plakalı servis minibüsü, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp Toroslar Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerinin olduğu 42 YN 111 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.
Kazada minibüste bulunan 2 servis görevlisi ve 6 öğretmen yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Mersin Şehir Hastanesi'ne götürüldü. İlçe Müdürlüğü personeli ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Eğitim-İş Mersin Şube Başkanı Hakan Boyar, yaralıları tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle