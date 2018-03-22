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    Servis minibüsü alev alev yandı

    Hürriyet Haber
    22.03.2018 - 21:16 | Son Güncelleme:

    İstanbul’da Fatih sahil yolunda işçileri taşıyan servis minibüsü alev alev yandı. Sürücünün erken fark etmesi faciayı önlerken, sahil yolunda trafik yoğunluğu oluştu.

    Edinilen bilgiye göre, Fatih’teki Kennedy Caddesi Samatya mevkiinde saat 18.30 sıralarında Eminönü istikametine doğru seyreden Nazmi Ünal yönetiminde 34 GH 3415 plakalı servis minibüsü seyir halindeyken aniden alev aldı. Yangını erken fark eden sürücü Nazmi Ünal aracı yol kenarına çekerek, minibüste bulunanların inmesin sağladı. Yangın kısa sürede büyüyerek bütün aracı sararken, sürücü itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi.

    KONTROL ALTINA ALINDI

    İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Araç kullanılmaz hale gelirken, Kennedy Caddesinde yoğunluk oluştu. Aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

    Yaşanan o anları anlatan servis minibüsünün sürücüsü Nazmi Ünal, “Seyir halindeyken birden kaloriferler çalışarak ön taraftan alev aldı. Biz müdahale ettik söndüremedik. Araçta personel vardı, kapılar açık olduğu için indiler” dedi.

    Sahilyolunda minibüs alev alev yanıdıSamatya Sahil Kennedy Caddesi Aksaray istikametinde bir minibüs alev alev yandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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    Etiketler: istanbul , gündem
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