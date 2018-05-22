Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Servis infazı

    Servis infazı

    Aziz ÖZEN/İSTANBUL
    22.05.2018 - 22:01 | Son Güncelleme:

    Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne dün tedavi için gelen Ramazan Sarı (43) ve eşi Suzan Sarı saat 12.30 sıralarında acil servis önünde bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

    Servis infazıSaldırganın kurşun yağmuruna tuttuğu Ramazan Sarı başından 6 kurşun ile, eşi Suzan Sarı ise sırtından ve bacağından vuruldu. Saldırı sırasında hastane önündeki iki kadın da seken kurşunlardan yaralandı. Durumları ağır olan Sarı çifti hemen acil servise alındı. Çift, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

    Saldırgan olayın ardından koşarak uzaklaşırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, yerde 10 adet kovan buldu. Hastane ve çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, saldırganın kimliğini tespit etti. 

    Polis, saldırganın 5 Eylül 2017’de Ümraniye Çakmak Mahallesi’ndeki Fatih İlkokulu’nun bahçesinde servis taşımacılığı yapan iki firmanın çalışanları arasında çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren Cüneyt Elik’in kardeşi Feyyaz Elik olduğunu belirledi. Hakkında arama kaydı olduğu belirlenen Feyyaz Elik’in, silahlı saldırıyı “intikam amaçlı” düzenlediği ileri sürüldü. Polis, Feyyaz Elik’i yakalamak için çalışma başlattı. 

    Servis infazı


    KORUMA İSTEMİŞLER
    Ramazan Sarı’nın okul bahçesindeki ölümlü silahlı servis kavgasına karıştığı ve yaralandığı, bu olayla ilgili ‘kasten öldürme’ ve ‘suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme’ suçlarından ‘müebbet’ ve 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılandığı ortaya çıktı.

    Akrabalarından biri, çiftin daha önce tehdit edildiğini, emniyete koruma talebinde bulunduğunu öne sürdü. Bu kişi, taleplere rağmen emniyetin koruma vermediğini iddia etti. 

    Etiketler: Silahlı saldırı , Cinayet , gazetehaberleri , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri