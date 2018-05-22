Servis infazı

Saldırganın kurşun yağmuruna tuttuğu Ramazan Sarı başından 6 kurşun ile, eşi Suzan Sarı ise sırtından ve bacağından vuruldu. Saldırı sırasında hastane önündeki iki kadın da seken kurşunlardan yaralandı. Durumları ağır olan Sarı çifti hemen acil servise alındı. Çift, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Saldırgan olayın ardından koşarak uzaklaşırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, yerde 10 adet kovan buldu. Hastane ve çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, saldırganın kimliğini tespit etti.



Polis, saldırganın 5 Eylül 2017’de Ümraniye Çakmak Mahallesi’ndeki Fatih İlkokulu’nun bahçesinde servis taşımacılığı yapan iki firmanın çalışanları arasında çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren Cüneyt Elik’in kardeşi Feyyaz Elik olduğunu belirledi. Hakkında arama kaydı olduğu belirlenen Feyyaz Elik’in, silahlı saldırıyı “intikam amaçlı” düzenlediği ileri sürüldü. Polis, Feyyaz Elik’i yakalamak için çalışma başlattı.









KORUMA İSTEMİŞLER

Ramazan Sarı’nın okul bahçesindeki ölümlü silahlı servis kavgasına karıştığı ve yaralandığı, bu olayla ilgili ‘kasten öldürme’ ve ‘suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme’ suçlarından ‘müebbet’ ve 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılandığı ortaya çıktı.



Akrabalarından biri, çiftin daha önce tehdit edildiğini, emniyete koruma talebinde bulunduğunu öne sürdü. Bu kişi, taleplere rağmen emniyetin koruma vermediğini iddia etti.