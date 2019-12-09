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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE (DHA)
09.12.2019 - 16:59, Son Güncelleme:

Servis aracıyla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

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Servis aracıyla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Düzce'de işe giden güvenlik görevlisi Hüseyin Ak’ın kullandığı motosiklet servis aracıyla çarpıştı. Motosiklet servis midibüsünün altına girerken güvenlik görevlisi Ak olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde Beyköy Beldesi, Büyükaçma Köyü yolu, 2. Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana geldi. Organize Sanayi Bölgesi’nde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Hüseyin Ak idaresindeki 81 ET 253 plakalı motosiklet sisli havanın etkisi ile karşı istikametten gelen M.U idaresindeki 81 S 0623 plakalı işçi servis midibüsü ile çarpıştı.

Midibüsün altına giren motosikletin sürücüsü Hüseyin Ak, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

 

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