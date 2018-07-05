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    Servis aracından düşerek öldü

    Hürriyet Haber
    05.07.2018 - 08:09 | Son Güncelleme:

    Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde işten eve gitmek için bindiği servis aracından düşen kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

    Olay, Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çalıştığı tekstil atölyesinde mesaisini bitirdikten sonra evine gitmek için bindiği servis aracından düşen Nadiye Bekçi (37) ağır yaralandı. Vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Bekçi, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Evli ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen Nadiye Bekçi'nin cenazesi, yapılan otopsi sonrasında toprağa verilmek üzere memleketi Trabzon’a gönderildi. 

    Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

    Etiketler: servis aracında ölüm , son dakika , haberler
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