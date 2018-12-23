Sertifika şart... Obezite cerrahları da destek verdi

Fransa, Almanya ve Singapur’da aldığı eğitimlerden sonra ilk kez tek kesiden (delikten) laparoskopik (SILS) yöntemini kullanarak safrakesesi, fıtık, kalınbağırsak, böbreküstü bezi ve böbrek nakli donör operasyonlarını gerçekleştiren, şu anda da obezite cerrahisi konusunda yurtiçi ve yurtdışında eğitimler veren Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ayhan Mesci, “Yapılan şey B sınıfı araç ehliyeti ile Formula 1 yarışlarına katılmak gibi” dedi.

Eleştirilerine açıklık getiren Prof. Dr. Mesci, “Genel cerrah olduğunuzda birçok ameliyatı yapabiliyorsunuz. Ancak her branşın ayrı bir prosedürü var. Bu iş yapılacaksa belli bir kurs programından geçilmeli. Ben bu konuda eğitim doktoru olarak görev yapıyorum. Ama maalesef, üzülerek söylüyorum ki Dailymotion, YouTube gibi video paylaşım sitelerinden ameliyatları seyredip, ‘Bunu ben de yaparım. Tekniğinde bir şey yok’ diyen bir jenerasyon çıktı. Bunu engellemek lazım” dedi.

RİSK ÇOK BÜYÜK





Çözüm konusunda da öneri sunan Prof. Dr. Mesci şunları söyledi: “Organ nakli konusunda izlenen prosedür obezite cerrahisi için de kullanılabilir. Organ naklini her cerrah yapamıyor. Bir sertifikasyon programı var. Çünkü bu alanlar ameliyat yapmakla biten sınırlı bir iş değil. Ameliyat öncesi ve sonrası da çok önemli. Videodan seyredip bu işe girmek çok riskli. Buna rağmen eğitim almadan bu ameliyatı yapan hekim sayısı eğitim alan hekimlerin 2-3 katı.”

EN AZ 50-100 AMELİYAT

İleri laparoskopik cerrahi uygulamaları, obezite ve diabet cerrahisi, meme ve gastrointestinal sistem kanser cerrahisi ve robotik cerrahi konusunda önemli çalışmalara imza atan Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nurullah Bülbüller, şöyle dedi: “Obezite cerrahisinde tecrübe gerçekten çok önemli. Zaten bu ameliyatlarda yaşanan olumsuzlukların büyük bölümü de tecrübesizlikten kaynaklanıyor. Bu sorunu çözmek istiyorsak özel bir sertifikasyon programı geliştirmeliyiz. Bu ameliyatı doğru yapabilmek için en az birkaç aylık eğitim alınmalı ve 50-100 ameliyattan sonra gözlem altında birkaç ameliyat daha yapılmalı. Bu ameliyatı her cerrah yapsın ama eğitim alarak yapsın, TV’den izleyerek değil.”