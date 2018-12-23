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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Salim UZUN/ANTALYA
23.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Sertifika şart... Obezite cerrahları da destek verdi

Salim Uzun
Salim Uzun
suzun@hurriyet.com.tr
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Salim Uzun
Salim Uzun
suzun@hurriyet.com.tr
Sertifika şart... Obezite cerrahları da destek verdi

OBEZİTE cerrahisi uygulamalarını eleştiren Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin’in, “Televizyon izler gibi 3-5 defa, 10 defa, 20 defa YouTube’dan ameliyat izleyip yapan arkadaşlarımız var” tespitine obezite cerrahisi konusunda çok önemli çalışmalara imza atan cerrahlardan da destek geldi. Cerrahlar, obezite ameliyatlarına sertifika zorunluluğu getirilmesini istiyor.

Fransa, Almanya ve Singapur’da aldığı eğitimlerden sonra ilk kez tek kesiden (delikten) laparoskopik (SILS) yöntemini kullanarak safrakesesi, fıtık, kalınbağırsak, böbreküstü bezi ve böbrek nakli donör operasyonlarını gerçekleştiren, şu anda da obezite cerrahisi konusunda yurtiçi ve yurtdışında eğitimler veren Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ayhan Mesci, “Yapılan şey B sınıfı araç ehliyeti ile Formula 1 yarışlarına katılmak gibi” dedi.
Eleştirilerine açıklık getiren Prof. Dr. Mesci, “Genel cerrah olduğunuzda birçok ameliyatı yapabiliyorsunuz. Ancak her branşın ayrı bir prosedürü var. Bu iş yapılacaksa belli bir kurs programından geçilmeli. Ben bu konuda eğitim doktoru olarak görev yapıyorum. Ama maalesef, üzülerek söylüyorum ki Dailymotion, YouTube gibi video paylaşım sitelerinden ameliyatları seyredip, ‘Bunu ben de yaparım. Tekniğinde bir şey yok’ diyen bir jenerasyon çıktı. Bunu engellemek lazım” dedi.

RİSK ÇOK BÜYÜK

Sertifika şart... Obezite cerrahları da destek verdi

Çözüm konusunda da öneri sunan Prof. Dr. Mesci şunları söyledi: “Organ nakli konusunda izlenen prosedür obezite cerrahisi için de kullanılabilir. Organ naklini her cerrah yapamıyor. Bir sertifikasyon programı var. Çünkü bu alanlar ameliyat yapmakla biten sınırlı bir iş değil. Ameliyat öncesi ve sonrası da çok önemli. Videodan seyredip bu işe girmek çok riskli. Buna rağmen eğitim almadan bu ameliyatı yapan hekim sayısı eğitim alan hekimlerin 2-3 katı.”

EN AZ 50-100 AMELİYAT

İleri laparoskopik cerrahi uygulamaları, obezite ve diabet cerrahisi, meme ve gastrointestinal sistem kanser cerrahisi ve robotik cerrahi konusunda önemli çalışmalara imza atan Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nurullah Bülbüller, şöyle dedi: “Obezite cerrahisinde tecrübe gerçekten çok önemli. Zaten bu ameliyatlarda yaşanan olumsuzlukların büyük bölümü de tecrübesizlikten kaynaklanıyor. Bu sorunu çözmek istiyorsak özel bir sertifikasyon programı geliştirmeliyiz. Bu ameliyatı doğru yapabilmek için en az birkaç aylık eğitim alınmalı ve 50-100 ameliyattan sonra gözlem altında birkaç ameliyat daha yapılmalı. Bu ameliyatı her cerrah yapsın ama eğitim alarak yapsın, TV’den izleyerek değil.” 

Salim Uzun
Salim Uzun
suzun@hurriyet.com.tr
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