Şero turp gibi
CHP Genel Merkezi’nin maskotu olan kedi Şero, ayağında aksama şikâyeti ile geldiği Kedi Hastanesi’nde sağlık taramasından geçti.
Ayağına batan küçük bir kıymık dışında 15 yaşındaki Şero turp gibi olduğu ortaya çıktı. CHP’nin 2005 yılındaki genel merkezinin inşaatı sırasında bulunan Şero, Türkiye’nin en popüler kedileri arasında yer alıyor. Kedi Hastanesi Başhekimi Dr. Tarkan Özçetin, Şero’nun sağlık durumu ile ilgili Hürriyet’e şu değerlendirmeleri yaptı: “Ayağında küçük bir kıymık batması gibi bir durum vardı. Önemli bir şey değil. Gelmişken genel bir check up’tan geçirdik. Check up sonucunda her şey iyi gözüküyor. 15’e yakın yaşına rağmen turp gibi. Keşke diğer genel merkezlerin hatta teşkilatlarının da birer kedisi olsa. Genel merkezlere ve siyasete sıcaklık katabilirler. Kedinin olduğu yerde huzur vardır. Negatif enerjinin en çok olduğu siyasette de ilaç olarak kedi öneriyoruz.
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