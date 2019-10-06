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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Serdar KARA- Mehmet ÖZKAN/ÇUKURCA (Hakkari) (DHA)
06.10.2019 - 15:18, Son Güncelleme:

Serinlemek için Zap Suyu'na giren 2 kuzen boğuldu

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Serinlemek için Zap Suyu'na giren 2 kuzen boğuldu

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde serinlemek için girdikleri Zap Zuyu'nda boğulma tehlikesi geçiren Yusuf Erdal (17) ile kuzeni Hacı Erdal (16), kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı.

Olay, saat 12.00 sıralarında ilçeye bağlı Narlı köyünde meydana geldi. Serinlemek için Zap Suyu'na giren kuzenler Yusuf ve Hacı Erdal, akıntıya kapıldı, bir süre sonra da gözden kayboldu. Çevre sakinleri durumu fark edip jandarmaya haber verdi. Jandarma da rafting ekibinden yardım istedi.

Botlarla Zap Suyu'na açılan ekipler, bir süre sonra kuzenleri bularak sudan çıkardı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan iki kuzen Çukurca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Yusuf ve Hacı Erdal, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayı duyup hastaneye akın eden kuzenlerin yakınları, acı haberle sinir krizleri geçirdi. Kuzenlerin cenazelerinin, otopsi işlemleri için Hakkari Devlet Hastanesi'ne gönderileceği belirtildi.

Serinlemek için Zap Suyuna giren 2 kuzen boğuldu

Serinlemek için Zap Suyuna giren 2 kuzen boğuldu

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