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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
22.06.2019 - 21:21, Son Güncelleme:

Serinlemek için göle girdi, batarak kayboldu

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Serinlemek için göle girdi, batarak kayboldu

Adana’da, kuzenleriyle serinlemek için Seyhan Gölüne giren Mert Kurt (17), suya batarak kayboldu.

 

Olay, saat 18.30 sıralarında Sarıçam ilçesi Çukurova Üniversitesi Kayıkhanesinin arka tarafında bulunan ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, Mert Kurt ve dört kuzeni vakit geçirmek ve serinlemek için ormanlık alanın aşağısında bulunan göl kıyısına gittiler. Kıyıda bulunan iskeleye çıkan 5 kuzen burada bir süre vakit geçirdikten sonra göle girmeye karar verdi. Mert Kurt ve 2 kuzeni göle girerken, yüzme bilmeyen diğer iki kişi ise dışarıda kaldı. Bir anda çırpınmaya başlayan Mert Kurt, kuzenlerinden yardım istedi. Suda çırpınan Mert’i kurtarmaya çalışan kuzenleri başarılı olamadı ve genç bir süre sonra batarak gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine gelen su altı polis ekipleri gölde arama çalışması başlattı. Uzun bir süre arama yapan ekipler görüş havanın kararması nedeniyle çalışmalarını yarın sabah saat 08.00de tekrar başlatmak üzere sonlandırdı.

Serinlemek için göle girdi, batarak kayboldu

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

Mert Kurtu arama çalışmaları sırasında olay yerine gelen bazı yakınları kuzenlerine bağırarak ve vurarak tepki gösterdi. Kurtun ailesi ise sinir krizi geçirdi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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