Serinhisar Belediye Başkanı Hüseyin Gemi, CHP'den istifa etti
Denizli'nin Serinhisar İlçesi Belediye Başkanı Hüseyin Gemi, CHP'den istifa etti.
Serinhisar Belediye Başkanı Hüseyin Gemi, bugün aldığı karar gereği partisinden istifa ettiğini açıkladı. Gemi, istifa dilekçesini CHP Serinhisar İlçe Başkanlığı'na teslim etti. Başkan Gemi, istifasının nedenlerini hafta içi yapacağı toplantıda açıklayacağını söyledi.
Gemi, 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde CHP'den belediye başkanı seçilmişti.
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