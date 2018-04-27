Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Serik'te feci kaza! Baba ve oğlu yaşamını yitirdi

    Serik'te feci kaza! Baba ve oğlu yaşamını yitirdi

    DHA
    27.04.2018 - 14:17 | Son Güncelleme:

    Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Mehmet Yıldız (60) ve oğlu Levent Yıldız (25) yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.

    Antalya-Serik D-400 Karayolu'ndaki kaza, saat 11.30 sıralarında Kayaburnu mevkiinde meydana geldi. Serik'ten Antalya yönüne giden Sezen Dinçtürk (27), Kayaburnu Kavşağı'nda iddiaya göre aniden yola çıkan kamyonete çarpmamak için yönetimindeki 07 YNJ 71 plakalı otomobiliyle manevra yaptı. Dinçtürk'ün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, kavşakta bekleyen Mehmet Yıldız'ın kullandığı 07 AAJ 09 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Dinçtürk'ün kullandığı otomobil takla atarak araziye savruldu. Kazada, Mehmet Yıldız olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan oğlu Levent Yıldız ambulansla götürüldüğü Serik Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan diğer araç sürücüsü Sezen Dinçtürk ise olay yerindeki müdahaleden sonra ambulansla Antalya'daki özel bir hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

    Diğer yandan aniden yola çıkarak kazaya neden olduğu iddia edilen ve adı açıklanmayan kamyonet sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alındı.

     

    Etiketler: gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri