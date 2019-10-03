"Seri ziyaretlere devam ediyorum"
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AK Parti’den istifa eden ve yeni parti kurma çalışmalarına devam eden eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile bir araya geldi.
Babacan’ın Cevizlidere’deki çalışma ofisinde 1 saat 45 dakika süren görüşmeye, eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin ile Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın da katıldı. Görüşmenin ardından konuşan Babacan, “Ülkemizin meselelerini konuşup istişare ettik. Bölgemizin içinde olduğu durumu ele aldık.” dedi. Karamollaoğlu ise “Seri ziyaretlere başladım bildiğiniz gibi; yeni oluşumları bizzat arkadaşlarımızla görüşerek ülkemizin ve bölgemizin şartlarını gündeme getirdik.” diye konuştu.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle