Seri katil tarafından öldürülen güvenlikçinin eşi: 'O katili bırakmasalardı...'

Kayseri’de geçtiğimiz hafta Erenköy Mahallesi Şehit Komandolar Caddesi'nde bulunan bir villada seri katil Hamdi Kayapınar tarafından öldürülen emekli uzman çavuş Sami Yılmaz için mevlit düzenlendi.

Mevlide katılarak taziyelerini ileten Tüm Uzman Emekliler Derneği Genel Başkanı Ali Tilkici, burada yaptığı açıklamada vefat eden Sami Yılmaz’ın kısa bir süre sivil memurluk yaptığı için emekli özlük haklarından yararlanamadığını söyledi.

Tilkici, “Üzüntümüz çok büyük. Sami Yılmaz kardeşimiz bu ülke için 25 yıl vatan savunmasında görev yapmış ve aynı zamanda gazi bir uzman çavuşumuzdu. Birkaç ay sivil memurluk yaptı diye uzman çavuş özlük haklarını alamamış bir yiğittir. Bundan önce 7 tane insanı öldürmüş bir caninin sebepsiz yere bu yiğidimizi katletmesi bizi çok derinden üzmektedir. Devletimize ve devlet büyüklerimize buradan sesleniyorum. Bu adamın biran önce idam edilmesi gerekir. Bundan önce 7 tane insanımızı sebepsiz yere katleden caninin nasıl dışarı çıkmış olduğunu anlamamız mümkün değildir. Bundan sonra da bu adam dışarı çıkarsa bilin ki yeniden katliamlar yapacaktır. Bu adamın düzelmesi imkansızdır. Sami Yılmaz kardeşimiz üniversite okuyan çocuklarının öğrencilik masraflarını karşılayalım diye güvenlik işinde çalışan bir kişiydi. Birkaç ay sivil memurluk yaptı diye asgari ücret düzeyinde emekli maaşı aldığı için çalışmak zorundaydı. Uzman çavuşlar bugün en az emekli maaşı alan camiadır. Tüm yetkililerden bu özlük haklarının düzeltilmesini ve camianın bir an önce yaşanılabilir bir sosyal statüye kavuşması için yardımlarını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Eşinin ölümünden sonra aile düzenlerinin sarsıldığını kaydeden Sami Yılmaz’ın eşi Yıldız Yılmaz, devlet büyüklerinden yardım istediklerini kaydetti.

Yılmaz, “Acım çok büyük. Eşim 25 sene bu devlete hizmet etti. Hiçbir zaman görevinden kaçmadı ve şerefiyle emekli oldu. Çocuklarımız üniversite okuduğu için 2 senedir korumalık yapıyordu. Bir caninin kurşunu tarafından eşim öldürüldü. Aile düzenimiz mahvoldu. Devletimizden destek istiyoruz. Tek başıma kaldım. O katili bırakmasalardı benim eşim şimdi yaşıyordu” dedi.



