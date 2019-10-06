Serebral Palsi Günü ne zaman? Serebral Palsi nedir?

Serebral palsi (SP) beynin bir grup nörolojik bozukluklarını içeren geniş bir terimdir. eyin felci olarak da bilinen Serebral Palsi, çocuklarda özellikle bebeklik döneminde beyin ve vücudun irtibatını bozan bir hastalık olarak biliniyor. Hayat boyu süren bir durumdur ki beyin ve kaslar arasındaki iletişimi etkileyerek vücudun hareket ve duruşunda kalıcı bir eşgüdüm bozukluğuna yol açar. SP, beyinde oksijen açığına yol açan bir olayın sonucu olabilir.

Yaşam boyu sürüyor, yaşlılıkta artıyor



Yaşam boyu devam eden bu hastalık sürecinde disabilitenin yaşlanma ile arttığı bilinmektedir. Bunun en önemli nedeni beyindeki hasara bağlı kas tonusu değişiklikleri, denge sorunları, güç kaybı ve seçici hareket yetersizliği gibi birincil sorunların neden olduğu kontraktürler ve kemik deformiteler gibi ikincil sorunlardır. Ayrıca epileptik nöbetler, yutma sorunlarına bağlı olarak ortaya çıkan beslenme bozuklukları, görme ve işitme sorunları da hem başlangıçta ve hem de ilerleyen süreçte artmış disabilitenin önemli nedenleridir.

Serebral Palsiye Neler Yol Açar?

Birçok SP vakasının nedeni bilinememektedir. Ne zaman ki motor işlevleri düzenleyen beyin alanlarının gelişiminde bir anormallik veya hasar gelişir, o zaman bu bozukluk meydana gelir. Yaklaşık her 1000 canlı doğumun 2 – 3’ünde meydana gelir. Risk faktörleri aşağıdaki gibidir:

Prematürite.

Çok düşük doğum ağırlığı (Özellikle 1000 gramın altındaki bebekler).

Virüsler.

Hamilelik sırasında ilaç veya madde bağımlılığı.

Enfeksiyon.

Beyin kanaması.

Travma.

Travma veya doğum sırasında meydana gelen komplikasyonlar.

Serebral Palsi Günü ne zaman?

Dünyanın 50 farklı ülkesinde her yıl ekim ayının 6’sında anılan Serebral Palsi Günü’nde çeşitli farkındalık çalışmaları yapılıyor. Filizlenme, büyüme ve yaşamın yenilenmesi anlamına gelen; aynı zamanda Serebral Palsi’nin rengi olan “yeşil” ile bilinirliği artırmak için 6 Ekim’de yeşil giyinebilir, çevrenizi yeşil ışık ile aydınlatalabilirsiniz.