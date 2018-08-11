'Şerbetli' cinayete 7 yıl 9 ay
Küçükçekmece’de 9 Eylül 2017’de baklava atölyesinde çalışan 17 yaşındaki Yasin P. işe geç geldiği için çıkan tartışma sonucu üzerine kızgın şerbet atan ustabaşı yardımcısı Fatih Yavuz’u 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı vücudunda 2’inci derece yanıklar olan Yasin P.’nin Yavuz’u 4 yerinden bıçakladığı ve sayı nedeniyle de meşru müdafaanın olmadığını belirtti ve ‘haksız tahrik altında adam öldürme’ suçundan 12 yıldan 15 yıla kadar cezalandırılmasını isteyerek dava açtı.
TAHRİK SAYILDI
Duruşma savcısı Y.P.’un 4 bıçak darbesi vurulduğu için silahlar arasındaki orantısızlık nedeniyle meşru müdafaa sınırlarının aşıldığını bu nedenle ‘haksız tahrik altında kasten adam öldürme’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Yasin P.’ye kasten adam öldürme suçundan müebbet hapis cezası verildi. Bu cezada ‘haksız tahrik indirimi uygulayarak 14 yıla düşüren mahkeme olay tarihinde 18 yaşından ise küçük olduğu için 9 yıl 4 aya düşürdü. Bu cezada iyi hal indirimi uygulayarak 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına indirerek tutukluluk halinin devamına hükmetti.
Bakırköy 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmanın ilk celsesinde Yasin P., “Fatih Yavuz elinde çelik tas içinde kaynamış şerbetle üzerime geldi. Cem durdurmak isteyince yüzüne döküldü ve yandı. Sonrasında kalan şerbeti benim üzerime döktü. Kolumdan tutarak çelik tas ile kafama ve yüzüme vurmaya devam ediyordu. Ben de bıçağı rastgele kendimi korumak için salladım. Pişmanım” dedi.
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