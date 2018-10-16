Serbest!
SAKARYA Kocaali’de Rasim Batmaz, komşusu M.Ö.'nün köpeğini tavuklarını yediği gerekçesiyle iple ağaca asıp öldürdü.
Hakkında gözaltı kararı verilen ancak evinde bulunamayan Batmaz, bir süre sonra savcılığa teslim oldu. Batmaz ifadesinde köpeğin tavuklarını yediğini, bu durumu sahibine iletmesine rağmen netice alamadığını ve daha sonra sinirlerine hâkim olamayıp köpeği iple ağaca astığını söyledi. Batmaz savcılık ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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