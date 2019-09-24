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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.09.2019 - 09:14, Son Güncelleme:

Serap Çelikünal kimdir?

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Serap Çelikünal kimdir?

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, geçtiğimiz haftalarda Adana'da kaybolan oğlunu arayan Serap Çelikünal, sosyal medyanın gündemine damga vurdu. 48 yaşında olduğunu söyleyen Serap Çelikünal, toplamda 38 doğum yaptığını ve 28 çocuğunun öldüğünü söyledi. Bu sözlerin ardından Serap Çelikünal'ın kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Serap Çelikünal kimdir?

Adana'da yaşayan ve dizilerde de figürasyon karakterle rol alan Serap Çelikünal, evden çıkıp dönmeyen oğlu Ramazan Çelikünal'ı ararken katıldığı televziyon programı sonrası, gündemde yer alan bir isim oldu. İşte, Müge Anlı'nın programıyla tanınan Serap Çelikünal hakkında tüm merak edilenler...

Adanalı 48 yaşındaki Serap Çelikünal, 14 yaşındayken taksicilik yapan Nihat Çelikünal (49) ile evlendi. 15 yaşında ilk bebeğini dünyaya getirdiğini söyleyen Çelikünal, çoğu insan çocuğa hasret kalırken kendisinin ikiz, üçüz, dördüz bebekler dünyaya getirdiğini söylüyor.

14 yaşından 36 yaşına kadar 38 çocuk dünyaya getirdiğini, 5 kez de beşiz hamile kaldığını ancak sağlığı nedeniyle gebeliği sonlandırmak zorunda kaldığını anlatan Çelikünal, "36 yaşıma kadar 22 yılda 5 kez tek, 5 kez ikiz, 1 kez üçüz, 5 kez ise dördüz bebek dünyaya getirdim. Özellikle üçüz ve dördüz bebeklerim yaşamadı. Dördüz dünyaya getirdiğim bebeklerden sadece 2 tanesi yaşıyor. 22 yılda dünyaya getirdiğim 38 bebekten 10'u yaşıyor, 28'i hayatta yok" diyor.

ŞİMDİLERDE KAYIP OĞLUNU EKRANLARDA ARIYOR

10 çocuk annesi Serap Çelikünal evden çıkıp dönmeyen oğlu Ramazan Çelikünal'ı (24) arıyor. Anne Çelikünal, oğlunun hayatından endişe ettiğini söyleyerek, yetkililerden yardım istiyor.

Çukurova Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (TÖMER) memur olarak çalışan Ramazan Çelikünal, Yüreğir ilçesindeki Atakent Mahallesi'ndeki evlerinden, "Çarşıya gideceğim, bir saate dönerim" diyerek çıktı. Ancak dönmedi.

Anne Serap Çelikünal, cep telefonundan ulaşamadığı oğluna sosyal medya hesaplarından da mesaj gönderdi. Sonuç alamadı.

Kayıp başvurusunda bulunan anne Çelikünal, oğlunun bir süre bipolar bozukluk tedavisi gördüğünü belirterek, "Oğlum kendi isteğiyle gitmiş olamaz. Çocuklarımı el bebek gül bebek büyüttüm. Beni çok sever, benden ayrılamazdı. Oğlumun kaçırılmış olabileceğini düşünüyorum. Görenlerin en yakın karakola bildirmesini istiyorum. Oğlum, beni duyuyorsan lütfen ara, eve dönmeni istiyorum. Çok özlüyorum. Artık suyun bile tadı yok. Sabahlara kadar uyuyamıyorum, oğlumu düşünüyorum" diyor.

Serap Çelikünal şimdi ise Müge Anlı'nın programına çıkarak oğlunu arıyor.

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