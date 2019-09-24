Serap Çelikünal kimdir?
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, geçtiğimiz haftalarda Adana'da kaybolan oğlunu arayan Serap Çelikünal, sosyal medyanın gündemine damga vurdu. 48 yaşında olduğunu söyleyen Serap Çelikünal, toplamda 38 doğum yaptığını ve 28 çocuğunun öldüğünü söyledi. Bu sözlerin ardından Serap Çelikünal'ın kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Serap Çelikünal kimdir?
Adana'da yaşayan ve dizilerde de figürasyon karakterle rol alan Serap Çelikünal, evden çıkıp dönmeyen oğlu Ramazan Çelikünal'ı ararken katıldığı televziyon programı sonrası, gündemde yer alan bir isim oldu. İşte, Müge Anlı'nın programıyla tanınan Serap Çelikünal hakkında tüm merak edilenler...
Adanalı 48 yaşındaki Serap Çelikünal, 14 yaşındayken taksicilik yapan Nihat Çelikünal (49) ile evlendi. 15 yaşında ilk bebeğini dünyaya getirdiğini söyleyen Çelikünal, çoğu insan çocuğa hasret kalırken kendisinin ikiz, üçüz, dördüz bebekler dünyaya getirdiğini söylüyor.
14 yaşından 36 yaşına kadar 38 çocuk dünyaya getirdiğini, 5 kez de beşiz hamile kaldığını ancak sağlığı nedeniyle gebeliği sonlandırmak zorunda kaldığını anlatan Çelikünal, "36 yaşıma kadar 22 yılda 5 kez tek, 5 kez ikiz, 1 kez üçüz, 5 kez ise dördüz bebek dünyaya getirdim. Özellikle üçüz ve dördüz bebeklerim yaşamadı. Dördüz dünyaya getirdiğim bebeklerden sadece 2 tanesi yaşıyor. 22 yılda dünyaya getirdiğim 38 bebekten 10'u yaşıyor, 28'i hayatta yok" diyor.
ŞİMDİLERDE KAYIP OĞLUNU EKRANLARDA ARIYOR
10 çocuk annesi Serap Çelikünal evden çıkıp dönmeyen oğlu Ramazan Çelikünal'ı (24) arıyor. Anne Çelikünal, oğlunun hayatından endişe ettiğini söyleyerek, yetkililerden yardım istiyor.
Çukurova Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (TÖMER) memur olarak çalışan Ramazan Çelikünal, Yüreğir ilçesindeki Atakent Mahallesi'ndeki evlerinden, "Çarşıya gideceğim, bir saate dönerim" diyerek çıktı. Ancak dönmedi.
Anne Serap Çelikünal, cep telefonundan ulaşamadığı oğluna sosyal medya hesaplarından da mesaj gönderdi. Sonuç alamadı.
Kayıp başvurusunda bulunan anne Çelikünal, oğlunun bir süre bipolar bozukluk tedavisi gördüğünü belirterek, "Oğlum kendi isteğiyle gitmiş olamaz. Çocuklarımı el bebek gül bebek büyüttüm. Beni çok sever, benden ayrılamazdı. Oğlumun kaçırılmış olabileceğini düşünüyorum. Görenlerin en yakın karakola bildirmesini istiyorum. Oğlum, beni duyuyorsan lütfen ara, eve dönmeni istiyorum. Çok özlüyorum. Artık suyun bile tadı yok. Sabahlara kadar uyuyamıyorum, oğlumu düşünüyorum" diyor.
Serap Çelikünal şimdi ise Müge Anlı'nın programına çıkarak oğlunu arıyor.
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