Seracılar için de tanzim kurulsun
CHP’li çiftçi vekil Aydın Özer, hükümete seracılar için de tanzim satış kurulması çağrısında bulundu. Özer, “Naylonu fideyi ucuza verin, domatesi ucuza mal edelim, tüketici de ucuza yesin” dedi.
Kumluca Toptancı Hali’nde üretici, komisyoncu ve tüccarlardan oluşan kalabalık bir grupla basın açıklaması yapan Özer, hükümete Kumluca’da bir tanzim satış mağazası kurması çağrısında bulundu. Özer, “Tanzim satış mağazalarında ucuza sebze satıyorsanız, o zaman Kumluca’da da bir tanzim satış mağazası açın. Naylonu 20 lira yerine 10 liraya satın, gübreyi 350 lira yerine 100 liraya satın, domatesteki maliyet 2 liraysa 1 lira olsun” diye konuştu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle