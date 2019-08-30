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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
30.08.2019 - 10:47, Son Güncelleme:

Şentop'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

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Şentop'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

TBMM Başkanı Şentop "Büyük Taarruz ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat komuta ettiği Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde, milletimiz ve ordumuz, adeta imkansızı başararak, başka milletlere emsal oluşturacak bir zafere imza atmıştır." dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "İstiklal Savaşı'nın en önemli aşamasını oluşturan Büyük Taarruz ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat komuta ettiği Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde, milletimiz ve ordumuz, adeta imkansızı başararak, başka milletlere emsal oluşturacak bir zafere imza atmıştır." ifadelerini kullandı.

Şentop, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk milletinin 1071'den bu yana kutlu, mukaddes ve muazzez davanın sancaktarı olduğunu ve arkasında kahramanlıklarla dolu şanlı bir tarih bıraktığını belirtti.

Başkomutanlık Meydan Muharebesi zaferinin de bu "kutlu davanın" ve şerefli tarihin mihenk taşlarından birisi olduğunu belirten Şentop mesajında, "İstiklal Savaşı'nın en önemli aşamasını oluşturan Büyük Taarruz ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat komuta ettiği Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde, milletimiz ve ordumuz, adeta imkansızı başararak, başka milletlere emsal oluşturacak bir zafere imza atmıştır." ifadelerine yer verdi.

Büyük Zafer'in ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin inşasıyla milletin var olma mücadelesindeki kararlılığını bütün dünyaya ilan ederek abideleştirdiğini kaydeden Şentop, o günlerden bu güne Türkiye'nin gelişen demokrasisi, güçlü ekonomisi, tarihi ve kültürel birikimiyle bölgesinin ve dünyanın umudu olduğunu bildirdi.

"Türkiye, istiklalini her türlü bedeli ödeyerek elde tutacağını ilan eden cesaretin adı olmuştur." ifadesini kullanan Şentop, şunları kaydetti:

"Dünyanın büyük dönüşümler yaşadığı şu zaman diliminde bize düşen, Büyük Türkiye davasının çalışkan, gayretli ve vatanperver birer neferi olarak üstün gayretlerle bu kutlu vatan için çalışmak ve ona layık şahsiyetler olabilmektir.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferin kazanılmasında emeği olan istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi, Millî Mücadele'yi yürüten Birinci Meclis’in şerefli mensuplarını ve kahraman ordumuzun her bir ferdini rahmet ve minnetle anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum."

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