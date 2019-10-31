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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
31.10.2019 - 15:11, Son Güncelleme:

Şentop: TBMM tavrını güçlü bir şekilde ortaya koydu

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Şentop: TBMM tavrını güçlü bir şekilde ortaya koydu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, ABD Temsilciler Meclisi'nin aldığı karara tepki göstererek, "Türkiye'nin uluslararası alanda bu bölgede itibarlı durumundan rahatsız olan çevreler var. Bunu önemsemiyoruz” dedi. 

Meclisteki makamında Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani ile görüşmesinin ardından gazetecilere bir açıklama yapan TBMM Başkanı Şentop, 29 Ekim'de ABD Temsilciler Meclisi'nin aldığı karara tepki gösterdi. Şentop, “1915 olayları ile ilgili Ermeni lobisinin tezlerini destekleyen bir karar. Karar hep gelirdi ama geçmezdi. Bu defa bir değişiklik oldu ve Meclisten geçti. Buna sebep olacak husus Türkiye'nin Suriye’de terör örgütlerine karşı gerçekleştirilmiş olduğu operasyonlar ve bu bağlamda gerçekleştirdiği hedefler. Bundan rahatsız olan ABD içinde bir takım çevreler olduğunu biliyoruz. Seçimlere gidildiği için siyasi dengeleri, iç siyasetteki dengeleri de var. Ama Türkiye'nin uluslararası alanda bu bölgede itibarlı durumundan rahatsız olan çevreler var. Bunu önemsemiyoruz. Dünya değişti. Sadece bazı devletlerin haklara sahip olduğu, bazılarının sorumluluklara sahip olduğu dünya yok” dedi.

Şentop, Türkiye’nin sağa sola bakarak izin istemeyeceğini vurgulayarak, “O anlamda bir tereddüdümüz yok. Dün bizim meclisimizde de bir parlamento kararı çıktı. Parlamentonun birçok işlevi var. Meclis Başkanlığı tezkeresi olarak Meclise sevk edildi. Bir açıklama Türkiye'nin pozisyonunu ifade eden, verilen kararın haksızlığını, hukuki metin olmadığını ortaya koyan bir içerikteydi. Parlamento kararı olarak kayıtlara geçti. Ben destek veren bütün siyasi partilerden arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Şentop, şöyle devam etti:

“Kendi bekledikleri sonucun Suriye’de ortaya çıkmaması sebebiyle, Türkiye'nin kendi inisiyatifiyle başarılı olması ve tahmin edilenden daha kısa sürede başarılı olması, sadece ABD ile ilgili kısmı yok. Aynı zamanda Rusya ile yapılan görüşmeler var. Türkiye’nin bu şekilde inisiyatif almasından rahatsız olan bir takım çevreler var. Eski dünya bilgilerine dayanarak oluşturulan politikalar bazı ülkeleri denklem dışında bırakıyor. Bazı Avrupa ülkeleri bağırıp çağırıyorlar,  ama mahalle takımı gibi maç yapıyorlar. Türkiye hem bölgenin hem dünyanın şartlarını iyi okuyarak, kararlı, milletin menfaatlerini savunma kararını ortaya koyarak hareket ediyor. ABD Temsilciler Meclisi’nin kararının bağlayıcılığı yok.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretine ilişkin de Şentop, Cumhurbaşkanı’nın bu konuyu değerlendireceğini söyledi.

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