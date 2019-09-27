Şentop: ‘İçtüzüğe göre tamamlanmış bir rapor yok’
MECLİS 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’nun raporu tartışma konusu oldu. Muhalefetin, komisyonun TBMM Başkanlığı’na sunulan raporunun kaybolduğu iddiaları için TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “İçtüzük hükümlerince tamamlanmış bir rapor yok” dedi.
Şentop AA’ya yaptığı açıklamada, komisyon çalışmalarının sonucunda hazırlanan raporun ilk halinin dönemin Meclis Başkanı’na iletildiğini, bu iddiaların gündeme getirildiği haberlerde de raporun iletilme anının görsellerine yer verildiğini anımsatarak şöyle dedi:
RAPOR KADÜK OLDU
“Ancak raporun içeriğine sonradan itirazlar gelmiş. Milletvekilleri, taslak raporda yer alan unsurların son raporda olmadığını belirterek itiraz etmişler. Bunun üzerine eklemeler, itirazların verilmesi ve düzeltmeler için tekrar yazı yazılmış. Ancak bütün bu süreçler, 26. Dönem içinde TBMM Başkanlığı’nın ‘Meclis Araştırması Komisyonu Raporu’ olarak kabul edebileceği, İçtüzük hükümlerine uygun olarak tamamlanmış bir rapor haline dönüştürülememiş. Bizim belirtmek istediğimiz, İçtüzük hükümlerine uygun olarak tüm süreçleri tamamlanarak, hazırlanıp sonuçlandırılmış bir raporun olmadığı. Biliyorsunuz, bir yasama dönemi içinde tamamlanamayan raporlar İçtüzüğün 77. maddesi uyarınca ‘kadük’ oluyor. Dolayısıyla söz konusu rapor da dönem içinde tamamlanmadığı için kadük olmuş. Hukuki süreçleri tamamlanmış ve İçtüzük hükümlerine göre TBMM Başkanlığı tarafından kabul edilebilecek bir rapor bulunmuyor. Bazı arkadaşlar ve bazı gazeteler bu konuyu sürekli gündeme getiriyorlar ama onlar da biliyorlar ki şu anda TBMM Başkanlığı’nın bu konuyla ilgili yapabileceği bir şey bulunmuyor.”
CHP: ÇOK ŞAŞIRTICI
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in, raporun bugüne kadar neden basılmadığına ilişkin soru önergesine, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç’in, “15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu raporu tekemmül etmediğinden 26. Yasama Dönemi içinde bastırılarak dağıtılamamıştır. Komisyon tarafından tekemmül ettirilerek Başkanlığımıza sunulan bir rapor bulunmamaktadır” diye yanıt vermesiyle, raporun kaybolduğu iddiaları gündeme getirildi. CHP’li Özel bu yanıt üzerine, Komisyon Başkanı Reşat Petek’in raporu dönemin TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a makam odasında iki yıl önce verdiğini anımsatarak, “Önceki TBMM Başkanı’nın elden teslim aldığı raporun Başkanlığa sunulmadığını söylemek, çok şaşırtıcı. Rapor yayımlanmıyor çünkü, 15 Temmuz ile ilgili bazı gerçeklerin irdelenmesini istemeyen eller var” açıklamasında bulunmuştu. (ANKARA)
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