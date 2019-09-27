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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Şentop: ‘İçtüzüğe göre tamamlanmış bir rapor yok’

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Şentop: ‘İçtüzüğe göre tamamlanmış bir rapor yok’

MECLİS 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’nun raporu tartışma konusu oldu. Muhalefetin, komisyonun TBMM Başkanlığı’na sunulan raporunun kaybolduğu iddiaları için TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “İçtüzük hükümlerince tamamlanmış bir rapor yok” dedi.

Şentop AA’ya yaptığı açıklamada, komisyon çalışmalarının sonucunda hazırlanan raporun ilk halinin dönemin Meclis Başkanı’na iletildiğini, bu iddiaların gündeme getirildiği haberlerde de raporun iletilme anının görsellerine yer verildiğini anımsatarak şöyle dedi:

RAPOR KADÜK OLDU

“Ancak raporun içeriğine sonradan itirazlar gelmiş. Milletvekilleri, taslak raporda yer alan unsurların son raporda olmadığını belirterek itiraz etmişler. Bunun üzerine eklemeler, itirazların verilmesi ve düzeltmeler için tekrar yazı yazılmış. Ancak bütün bu süreçler, 26. Dönem içinde TBMM Başkanlığı’nın ‘Meclis Araştırması Komisyonu Raporu’ olarak kabul edebileceği, İçtüzük hükümlerine uygun olarak tamamlanmış bir rapor haline dönüştürülememiş. Bizim belirtmek istediğimiz, İçtüzük hükümlerine uygun olarak tüm süreçleri tamamlanarak, hazırlanıp sonuçlandırılmış bir raporun olmadığı. Biliyorsunuz, bir yasama dönemi içinde tamamlanamayan raporlar İçtüzüğün 77. maddesi uyarınca ‘kadük’ oluyor. Dolayısıyla söz konusu rapor da dönem içinde tamamlanmadığı için kadük olmuş. Hukuki süreçleri tamamlanmış ve İçtüzük hükümlerine göre TBMM Başkanlığı tarafından kabul edilebilecek bir rapor bulunmuyor. Bazı arkadaşlar ve bazı gazeteler bu konuyu sürekli gündeme getiriyorlar ama onlar da biliyorlar ki şu anda TBMM Başkanlığı’nın bu konuyla ilgili yapabileceği bir şey bulunmuyor.”

CHP: ÇOK ŞAŞIRTICI

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in, raporun bugüne kadar neden basılmadığına ilişkin soru önergesine, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç’in, “15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu raporu tekemmül etmediğinden 26. Yasama Dönemi içinde bastırılarak dağıtılamamıştır. Komisyon tarafından tekemmül ettirilerek Başkanlığımıza sunulan bir rapor bulunmamaktadır” diye yanıt vermesiyle, raporun kaybolduğu iddiaları gündeme getirildi. CHP’li Özel bu yanıt üzerine, Komisyon Başkanı Reşat Petek’in raporu dönemin TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a makam odasında iki yıl önce verdiğini anımsatarak, “Önceki TBMM Başkanı’nın elden teslim aldığı raporun Başkanlığa sunulmadığını söylemek, çok şaşırtıcı. Rapor yayımlanmıyor çünkü, 15 Temmuz ile ilgili bazı gerçeklerin irdelenmesini istemeyen eller var” açıklamasında bulunmuştu. (ANKARA)

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