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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
26.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Şentop Anıtkabir ziyaretiyle başladı

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Şentop Anıtkabir ziyaretiyle başladı

YENİ TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Başkanlık Divanı üyeleriyle Anıtkabir’i ziyaret ederek görevine başladı. Meclis başkanvekilleri Süreyya Sadi Bilgiç, Celal Adan, Levent Gök, Mithat Sancar ve diğer Başkanlık Divanı üyeleriyle dün Anıtkabir’e giden Şentop, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayarak şunları yazdı:

ESERİNİZİ YAŞATMA GÖREVİ

“Aziz Atatürk, TBMM 27’nci Dönem Başkanlık Divanı’nın yeni başkan ve üyeleri olarak huzurunuzdayız. Kurtuluş mücadelemizin başkomutanı, TBMM’nin ilk başkanı ve devletimizin kurucu lideri olarak asil milletimize emanet ettiğiniz ‘eserinizi’ hür ve bağımsız bir şekilde yaşatmak için görev yapıyoruz. Milli iradeden aldığımız güçle devletimizi ve milletimizi daha büyük hedeflere ulaştırmak için gayret ediyor, ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için istikbale doğru büyük bir güvenle ilerliyor, şerefli milletimizin ve ilelebet payidar kalacak devletimizin bekasını her şeyin üstünde tutuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet payidar kılmak, milletimizi huzur ve refah içinde yaşatmak için büyük bir azim ve inançla çalışıyoruz. Ruhunuz şad olsun.”

Şentop Anıtkabir ziyaretiyle başladı

YILDIRIM’DAN KUTLAMA

AK Parti İstanbul büyükşehir belediyesi başkan adayı olunca TBMM Başkanlığı’ndan istifa eden Binali Yıldırım dün Mustafa Şentop’u ziyaret ederek kutladı. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, “Başkan ne yapacağını biliyor. Parlamento’nun daha da güçlenmesi, parlamenter diplomasinin yeni sistemde daha etkin işletilmesi için hukukçu bir bilim adamı olarak güzel katkılar sağlayacaktır” dedi. Bir gazetecinin “Bundan sonra sürekli İstanbul’da mı olacaksınız?” sorusu üzerine Yıldırım, “İnanmıyor musunuz? Durup durup soruyorsunuz. Allah hakkımızda hayırlısını versin. İstanbul için en güzelini yapmak için bu yola çıktık. İstanbul’a güveniyorum. İstanbul, beni ben yapan şehir. Müjdelenmiş şehir. İstanbul’a çok güzel projelerimizle, güzel hizmetlerimizle hazırız. İstanbullu karar verdikten sonra bir saniye bile durmadan çok güzel işleri birlikte başaracağız” yanıtını verdi.

İLK YANIT: MECLİS’TE 21 TABLO VAR VAR

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, iktidar kulisinde Atatürk tablosu bulunmadığına yönelik iddiaları yanıtladı.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Meclis Başkanlığı’na Meclis’te bulunan tablolarla ilgili bir soru önergesi verdi. Tanal önergesinde, “TBMM iktidar kulisinde kaç tane tablo/veya portre vardır? İktidar kulisinde bulunan bu tabloların içinde neden ülkenin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk bulunmamaktadır? İktidar kulisinin her bir duvarında birçok tablo asılı iken Mustafa Kemal Atatürk’e yer verilmemesinin herhangi bir nedeni var mıdır? İktidar kulisinde ne kadar süredir Mustafa Kemal Atatürk tablosu bulunmamaktadır? Muhalefet kulisinde bulunan Atatürk tablolarından iktidar kulisine ne zaman asılacaktır?” sorularını yöneltti.

Başkan Şentop, verdiği yanıtta şunları kaydetti: “TBMM binası bir bütün olarak değerlendirilmekte ve kulislerde de ayrım gözetmeksizin sanat eserleri sergilenmektedir. İktidar kulisinde 13, muhalefet kulisinde 8 olmak üzere TBMM koleksiyonuna ait 21 tablo kulislerde bulunmaktadır. TBMM ana bina içerisinde, kulislerde bir büyük boy ebru çalışma Atatürk portresi ile bir adet halı dokuma Atatürk portresi, tören salonu ve mermerli salonda ise Atatürk konulu yağlıboya tablolar olmak üzere Meclis binasının pek çok yerinde Mustafa Kemal Atatürk’e ait portre ve sanatsal çalışmalar bulunmaktadır.” (Umut ERDEM / ANKARA)

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