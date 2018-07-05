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    Senkop nedir? Vazovagal senkop ne demek?

    Hürriyet Haber
    05.07.2018 - 10:55 | Son Güncelleme:

    Ortostatik hipotansiyon, nörolojik hastalıklar ve metabolik nedenlerle kendisini gösteren senkop, bazı bireylerde sıklıkla yaşanabiliyor. Altta yatan nedene göre ayrılan bir çok senkop türü vardır. Peki, senkop tam olarak nedir? Vazovagal senkop ne demek?

    Tıp dilinde senkop olarak adlandırılan bayılma, beyne kan akışının azalmasından kaynaklanan ani ve kısa bilinç ve duruş kaybıdır. Beyin kan akımı önemli ölçüde ve geçici olarak azaldığı için  geçici olarak şuur ve duruş (postür) kaybı olur yani bayılırız. Bayılma anında şuur kaybı olduğu için olup biteni hatırlayamaz, duruş kaybı olduğundan düşeriz. Senkop bir belirtidir  mutlaka altta yatan bir neden vardır. Senkop, kalbe bağlı veya kalp dışı nedenlerden oluşur.

    Vazovagal Senkop nedir?

    Senkop olarak da adlandırılan bayılma, beyne kan akışının azalmasından kaynaklanan ani ve kısa bilinç ve duruş kaybıdır. Birçok farklı durumda bayılmaya neden olan düzensiz kalp atışı, nöbetler, düşük kan şekeri gibi rahatsızlıklar aileden de geçmiş olabiliyor.

    Bazı bayılmalar sağlık sorunu olduğunu gösterir. Çok kısa süren bayılmalar özellikle yaşlılar için bir sorunu meydana getirebilir. Yaygın olan bayılma vakası acil servislerde %3''ünü, hastanede yatışların %6''sını oluşturuyor. Sağlıklı kişilerde de olan bayılma vakası fenalık geçirme sonucunda oluşur.

     

    Etiketler: Vazovagal senkop ne demek , son dakika , haberler
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