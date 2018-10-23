‘Senin himayende yurtdışına çıktılar’

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri‘Senin himayende yurtdışına çıktılar’
GeriGündem ‘Senin himayende yurtdışına çıktılar’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Rifat BAŞARAN/ANKARA
23.10.2018 - 22:34, Son Güncelleme:

‘Senin himayende yurtdışına çıktılar’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘Senin himayende yurtdışına çıktılar’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’yla ilgili sözlerine ağır suçlamalarla yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, “Bugün diyor ki beyefendi ‘Cinayet İstanbul’da işlendi, failler İstanbul’da yargılansın.’ Beyefendi, onlar senin gözünün önünde ve senin himayende yurtdışına çıktı. Para yüzünden katilleri serbest bıraktılar” dedi. Kılıçdaroğlu, dün partisinin grup toplantısında şunları söyledi:

ERDOĞAN’I DİNLEDİK

“Acaba Erdoğan nasıl bir açıklama yapacak diye dinledik. Kaşıkçı, İstanbul Başkonsolosluğu’na 2 Ekim salı günü gidiyor. Ama gitmeden önce nişanlısına, ‘Eğer ben çıkmazsam, sen Türk-Arap Medya Derneği’ne, AK Parti’nin Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay’a da bilgi vereceksin.’ 3.5 saat geçtikten sonra çıkmayınca iki yeri de arıyor, Levent Polis Karakolu da dahil olmak üzere. Ve 2 Ekim Salı günü savcılık soruşturmayı başlatmış oluyor. Peki Yasin Aktay ne yapıyor? Aktay’ın sözleriyle okuyorum: ‘Bizim istihbaratı da emniyet güçlerimizi de Cumhurbaşkanı’nın ofisini de bilgilendirdim ve kısa bir süre içinde bütün makamlar olaydan haberdar oldular, hemen gereken tedbirler alındı.’ Yani öyle bir noktaya geldik ki havaalanından kuş uçsa herkesin haberi olacak. Güzel.

NEDEN 10 GÜN BEKLEDİNİZ

5 Ekim. Kaşıkçı’dan bir haber yok ama dünya medyası yazıyor ‘İçeride öldürüldü’ diye. Veliaht Prens Muhammed bin Selman açıklama yapıyor, ‘Başkonsoloslukta arama yapılmasına izin verilebilir.’ Peki arama ne zaman oluyor? 15 Ekim’de. Erdoğan’a birinci soru: Neden 10 gün beklediniz? Kim size talimat verdi? İkinci soru: Konsolosluğun konutunda da arama yapılacak 16 Ekim’de. Şu garip işe bakın ayın 16’sında konsolos elini kolunu sallayarak uçağa binip Suudi Arabistan’a gidiyor. Niçin müdahale edilmedi? Hunharca işlenen bir cinayetin ya faili ya tanığı. Neden serbest bırakıldı? Efendim ‘Dokunulmazlığı var.’ Hikâye. Dokunulmazlığı yok. Bu soruların cevabını bekliyoruz. Üfürmek, ‘Asarız, keseriz’ demek kolay. 17 Ekim, başdanışman açıklama yapıyor, diyor ki ‘Erdoğan’ın kraliyet ailesine dostluğunu gösterip olayı fazla deşelemeden, aksine iyi niyetle adımlar atarak Kral Selman’a yardımcı oldu.’ Cinayet işlenmiş, bir insan öldürülmüş, nasıl oluyor da olayı deşelemeden bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Suçluluklarını açık ve net itiraf ediyorlar.

KUŞ DEĞİL KATİLLER UÇTU

Öldürenlerin tamamı elini kolunu sallayarak Türkiye’den ayrılıyor. ‘15 kişilik timden, 13 kişi 18.30 ve 22.45 saatlerinde kalkan özel jetlerle, iki kişi ise gece yarısından sonra kalkan tarifeli uçakla Suudi Arabistan’a gittiler’ diyor. Katiller herkesin gözünün önünde Türkiye’den ayrılıyor. Ne diyordu Yasin Aktay, ‘Havaalanında kuş uçsa artık tespit edilecek bir noktaya gelindi.’ Kuş değil katiller uçtu. Bu şu anlama geliyor. Devasa, onurlu, haysiyetli Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bir çadır devletine dönmüş durumda. ‘Gidin, Türkiye’de cinayet işleyebilirsiniz, kimse size dokunmaz’ diyorlar.

PARA YÜZÜNDEN BIRAKTILAR

Bugün diyor ki beyefendi, ‘Cinayet İstanbul’da işlendi, failler İstanbul’da yargılansın.’ Beyefendi, onlar senin gözünün önünde ve senin himayende yurtdışına çıktı. İktidar sahiplerinden hiç kimsenin katillerle ortaklık yapmasını asla ve asla kabul etmeyiz. Elini kolunu sallayarak gidiyorlarsa, herkesin bildiği bir olayı görüp, kendilerine sunulan özel bilgileri de bilip gönderiliyorlarsa, cinayetin tanığı ve ortağıdırlar. İşin ucunda para olunca bütün bunlar oluyor mu acaba? Para yüzünden katilleri serbest bıraktılar. Bu Türkiye’nin onuruyla, şerefiyle oynamaktır. Bunların hiçbirisinin yatacak yerleri yoktur.

ZAYTUNG HABERİ DEĞİL

Tek adam rejiminde üniversiteler bilgi üretemez noktaya geldiler. 13 Ekim’de ne söylüyor: Türk üniversiteleri tarihlerin en özgür, en bağımsız, en güçlü dönemlerini yaşadıklarını biliyoruz. Tam mizah konusu. Zaytung haberi değil, Erdoğan’ın sözleri. 19 Ekim’de bu kez tam tersini söylüyor: Türkiye’nin nasıl oluyor da dünyanın en büyük 500 üniversitesi arasında esamesi okunmuyor.

BRUNSON TELEFON ETSİN

Eren Erdem niye hapiste? Yurtdışına kaçacakmış. Dokunulmazlık kaldırılırken defalarca yurtdışına gitti geldi. Aynı davada 12 kişi yargılanıyor, tek tutuklu Eren Erdem. Osman Kavala’nın niye hapiste olduğunu kimse bilmiyor, iddianamesi yok. Trump’ın mı, Merkel’in mi telefon etmesi lazım. Bence Brunson telefon etsin. Onun sesini özlemişlerdir. Ya da iki tane uyduruk gizli şahit bulsunlar.” Öte yandan Kılıçdaroğlu’nun, Londra’da partililerle bir araya geldiği toplantıda Mansur Yavaş’ı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı göstermek istediklerini söylediği belirtildi.

YAŞA TAKILANLAR İÇİN HER TÜRLÜ ÇABAYI GÖSTERECEĞİZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili olarak, “Teklifimizi verdik ve bu teklifin parlamentodan geçmesi için her türlü çabayı göstereceğiz” dedi. Kılıçdaroğlu, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Cumhuriyet Halk Partisi olarak; emeklilikte yaşa takılanların davasının takipçisi olmaya kararlıyız! Bu konuda kanun teklifimizi verdik ve bu teklifin parlamentodan geçmesi için her türlü çabayı göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

O Mercedes’ten 2 bavul çıktı

Bu duvarın ucu belli değil

Sapığa Yargıtay indirimi!

Cemal Kaşıkçı soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı