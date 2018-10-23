‘Senin himayende yurtdışına çıktılar’

ERDOĞAN’I DİNLEDİK

“Acaba Erdoğan nasıl bir açıklama yapacak diye dinledik. Kaşıkçı, İstanbul Başkonsolosluğu’na 2 Ekim salı günü gidiyor. Ama gitmeden önce nişanlısına, ‘Eğer ben çıkmazsam, sen Türk-Arap Medya Derneği’ne, AK Parti’nin Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay’a da bilgi vereceksin.’ 3.5 saat geçtikten sonra çıkmayınca iki yeri de arıyor, Levent Polis Karakolu da dahil olmak üzere. Ve 2 Ekim Salı günü savcılık soruşturmayı başlatmış oluyor. Peki Yasin Aktay ne yapıyor? Aktay’ın sözleriyle okuyorum: ‘Bizim istihbaratı da emniyet güçlerimizi de Cumhurbaşkanı’nın ofisini de bilgilendirdim ve kısa bir süre içinde bütün makamlar olaydan haberdar oldular, hemen gereken tedbirler alındı.’ Yani öyle bir noktaya geldik ki havaalanından kuş uçsa herkesin haberi olacak. Güzel.

NEDEN 10 GÜN BEKLEDİNİZ

5 Ekim. Kaşıkçı’dan bir haber yok ama dünya medyası yazıyor ‘İçeride öldürüldü’ diye. Veliaht Prens Muhammed bin Selman açıklama yapıyor, ‘Başkonsoloslukta arama yapılmasına izin verilebilir.’ Peki arama ne zaman oluyor? 15 Ekim’de. Erdoğan’a birinci soru: Neden 10 gün beklediniz? Kim size talimat verdi? İkinci soru: Konsolosluğun konutunda da arama yapılacak 16 Ekim’de. Şu garip işe bakın ayın 16’sında konsolos elini kolunu sallayarak uçağa binip Suudi Arabistan’a gidiyor. Niçin müdahale edilmedi? Hunharca işlenen bir cinayetin ya faili ya tanığı. Neden serbest bırakıldı? Efendim ‘Dokunulmazlığı var.’ Hikâye. Dokunulmazlığı yok. Bu soruların cevabını bekliyoruz. Üfürmek, ‘Asarız, keseriz’ demek kolay. 17 Ekim, başdanışman açıklama yapıyor, diyor ki ‘Erdoğan’ın kraliyet ailesine dostluğunu gösterip olayı fazla deşelemeden, aksine iyi niyetle adımlar atarak Kral Selman’a yardımcı oldu.’ Cinayet işlenmiş, bir insan öldürülmüş, nasıl oluyor da olayı deşelemeden bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Suçluluklarını açık ve net itiraf ediyorlar.

KUŞ DEĞİL KATİLLER UÇTU

Öldürenlerin tamamı elini kolunu sallayarak Türkiye’den ayrılıyor. ‘15 kişilik timden, 13 kişi 18.30 ve 22.45 saatlerinde kalkan özel jetlerle, iki kişi ise gece yarısından sonra kalkan tarifeli uçakla Suudi Arabistan’a gittiler’ diyor. Katiller herkesin gözünün önünde Türkiye’den ayrılıyor. Ne diyordu Yasin Aktay, ‘Havaalanında kuş uçsa artık tespit edilecek bir noktaya gelindi.’ Kuş değil katiller uçtu. Bu şu anlama geliyor. Devasa, onurlu, haysiyetli Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bir çadır devletine dönmüş durumda. ‘Gidin, Türkiye’de cinayet işleyebilirsiniz, kimse size dokunmaz’ diyorlar.

PARA YÜZÜNDEN BIRAKTILAR

Bugün diyor ki beyefendi, ‘Cinayet İstanbul’da işlendi, failler İstanbul’da yargılansın.’ Beyefendi, onlar senin gözünün önünde ve senin himayende yurtdışına çıktı. İktidar sahiplerinden hiç kimsenin katillerle ortaklık yapmasını asla ve asla kabul etmeyiz. Elini kolunu sallayarak gidiyorlarsa, herkesin bildiği bir olayı görüp, kendilerine sunulan özel bilgileri de bilip gönderiliyorlarsa, cinayetin tanığı ve ortağıdırlar. İşin ucunda para olunca bütün bunlar oluyor mu acaba? Para yüzünden katilleri serbest bıraktılar. Bu Türkiye’nin onuruyla, şerefiyle oynamaktır. Bunların hiçbirisinin yatacak yerleri yoktur.

ZAYTUNG HABERİ DEĞİL

Tek adam rejiminde üniversiteler bilgi üretemez noktaya geldiler. 13 Ekim’de ne söylüyor: Türk üniversiteleri tarihlerin en özgür, en bağımsız, en güçlü dönemlerini yaşadıklarını biliyoruz. Tam mizah konusu. Zaytung haberi değil, Erdoğan’ın sözleri. 19 Ekim’de bu kez tam tersini söylüyor: Türkiye’nin nasıl oluyor da dünyanın en büyük 500 üniversitesi arasında esamesi okunmuyor.

BRUNSON TELEFON ETSİN

Eren Erdem niye hapiste? Yurtdışına kaçacakmış. Dokunulmazlık kaldırılırken defalarca yurtdışına gitti geldi. Aynı davada 12 kişi yargılanıyor, tek tutuklu Eren Erdem. Osman Kavala’nın niye hapiste olduğunu kimse bilmiyor, iddianamesi yok. Trump’ın mı, Merkel’in mi telefon etmesi lazım. Bence Brunson telefon etsin. Onun sesini özlemişlerdir. Ya da iki tane uyduruk gizli şahit bulsunlar.” Öte yandan Kılıçdaroğlu’nun, Londra’da partililerle bir araya geldiği toplantıda Mansur Yavaş’ı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı göstermek istediklerini söylediği belirtildi.

YAŞA TAKILANLAR İÇİN HER TÜRLÜ ÇABAYI GÖSTERECEĞİZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili olarak, “Teklifimizi verdik ve bu teklifin parlamentodan geçmesi için her türlü çabayı göstereceğiz” dedi. Kılıçdaroğlu, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Cumhuriyet Halk Partisi olarak; emeklilikte yaşa takılanların davasının takipçisi olmaya kararlıyız! Bu konuda kanun teklifimizi verdik ve bu teklifin parlamentodan geçmesi için her türlü çabayı göstereceğiz” ifadelerini kullandı.