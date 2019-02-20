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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dinçer GÖKÇE
20.02.2019 - 10:28, Son Güncelleme:

'Seni oğluma alamadım ama kendime istiyorum' sözüne cinsel taciz cezası

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
'Seni oğluma alamadım ama kendime istiyorum' sözüne cinsel taciz cezası

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, kendisinden 23 yaş küçük kadına “Seni oğluma alamadım ama kendime istiyorum. Sana içim kıpırdıyor, kanım kaynıyor… Bir insan yürekten sevemez mi, ben seni yürekten sevdim" diyen evli erkeğe verilen beraat kararını bozdu. Kurul oy çokluğu ile, sanığın 3 aydan 2 yıla hapis cezası öngören cinsel taciz suçu işlediği yönünde karar verdi...

İZMİR Çeşme’de yaşayan S. B. (38) ile Kocaeli’nde yaşayan Z. Ç. (61) arasında 10 yıl süren davada düğümü Yargıtay Ceza Genel Kurulu çözdü. B. ile Ç. aynı zamanda aile dostları. Ç.’nin kızı, B.’nin ağabeyi ile evli. Yıllar süren ve yerel mahkeme ile Yargıtay arasında gidip gelen dava dosyasının gerisinde ise Z. Ç. ile S. B. arasında geçen 3 telefon konuşması yatıyor... 

"OĞLUMA ALAMADIM KENDİME İSTİYORUM"

22 Temmuz 2008 günü S. B. işyerindeyken Z. Ç. kendisini aradı. Dava dosyasına göre Ç. bu görüşmede B.’ye “Seni oğluma alamadım ama kendime istiyorum” dedi. Bu görüşmeye tepki gösteren B. telefonu kapattı.

"SANA İÇİM KAYNIYOR"

Ç. aynı günün akşamı saat 23.06’da bir kez daha aradı. B. bu kez, telefonun hoparlörünü de açtı. B.’nin yanında, dosyada tanık konumunda olan teyzesinin kızı F. A. da vardı. Ç. bu kez B.’ye  “Sana içim kıpırdıyor, kanım kaynıyor, seni gönülden seviyorum" dedi. B. bu sözlere ağlayarak, “Nasıl olur Z. amca, ben size amca diyorum. Babam yaşındasınız, nasıl böyle bir şey söylersiniz” dedi.

ORTALIK KARIŞTI

B., kendisine gelen bu telefonları ve Ç.’nin kendisine söylediklerini ailesine anlattı. B.’nin ailesi durumu Ç.’nin eşine bildirdi. Ç.’den üçüncü ve son telefon ise 23 Temmuz günü saat 11.06’da geldi. Ç. bu kez B.’ye  “Bir insan yürekten sevemez mi, ben seni yürekten sevdim, ortalık karıştı, ailene yanlış anladığını söyle” dedi ve B.’den de konuyu kapatmasını istedi. B. durumu 25 Temmuz’da savcılığa bildirdi. 

BERAAT KARARI VERİLDİ

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı, Ç. hakkında “Cinsel taciz” suçundan dava açtı. Davaya bakan Çeşme Asliye Ceza Mahkemesi Ç. hakkında beraat  kararı verdi. Mahkemenin beraat gerekçesi ise özetle şöyle açıklandı: “Sanığın söyledikleri ahlaken eleştirilebilir ancak söyledikleri cinsel taciz amaçlı değil.”

CİNSEL TACİZE GİRER!

Savcılık beraat kararına itiraz etti. Dosyaya bakan Yargıtay 14. Ceza Dairesi beraat kararını bozdu. Daire, Z. Ç.’nin cinsel taciz suçu işlediğine karar verdi. Bozma kararı sonrası yerel mahkeme kararında direndi. Daire ile yerel mahkeme arasında oluşan uyuşmazlık nedeni ile dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na geldi. Kurul, Z. Ç.’nin cinsel taciz suçundan mahkûm edilmesi gerektiğine oy çokluğu ile karar verdi. Kurul kararında “Şikâyetçi ile sanık arasında daha önce bir duygusal ilişki yok. Sanık ilk aramasında, şikâyetçiyi, cinsel yönden ahlâk temizliğine aykırı olarak rahatsız etti. Sanığın, şikâyetçiye hoşlandığını, sevdiğini ve kanının kaynadığını söylemesi cinsel taciz suçunu oluşturur” denildi.

DÖRT ÜYE KARŞI OY KULLANDI

Kurul’un dört üyesi ise, “Sanık Z. Ç.’nin amacı müştekiyi 'cinsel olarak taciz etmek' değildir. Sadece sevgi ve duygu açıklaması olarak söz konusu konuşmaları yapmıştır. Sanığın evli olması ve yaş farkı nedeni ile ahlaken eleştirilebilir ise de cinsel amaçla hareket etmediğinden yüklenen suçun yasal unsurları oluşmamıştır” diyerek çoğunluk görüşüne katılmadı.

 

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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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