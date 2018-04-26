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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Magazin
26.04.2018 - 14:44, Son Güncelleme:

'Seni de karını da harcarım, ikinizi de gömerim' dedi...Ünlü oyuncu saldırı anını anlattı

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
'Seni de karını da harcarım, ikinizi de gömerim' dedi...Ünlü oyuncu saldırı anını anlattı

Doğum günü partisine katıldıktan sonra Etiler’de gittiği bir otelin lobisinde “Beni tanıdın mı” diye soran Deniz Vural ve iki adamının tekme tokat saldırısına uğrayan oyuncu Hakan Yılmaz mahkemede, “Resepsiyonda birisi “beni tanıdın mı?” diye sordu. Tanımadığımı söyledim. ‘Gel dışarıda ben sana kendimi tanıtacağım. Seni de karını da harcarım’ diyerek yanındaki iki kişiyle tekmelerle bana saldırdı” dedi. Eşi Elif Yılmaz da, “Araya girmeye çalıştım. O sırada 3 sanık eşime saldırarak ‘ikinizi de buraya gömeriz, sizi gebertiriz” diyerek tehdit ettiler. Lobideki fırlattıkları metal küre başıma isabet etti“ dedi. Olayın ardından gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakılan Deniz Vural’ın “hakaret, kasten yaralama, tehdit” suçlarından 2 yıl 10 aydan 8 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenirken, diğer sanıklar Mahsar Algül ile Erdal Gökçe’nin de yine aynı suçlardan 1 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İstanbul 50.Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün görülen davanın ilk duruşmasına müşteki Hakan Yılmaz (48) ile eşi Elif Yılmaz (38) ve taraf avukatları katıldı. Şikayetçi Hakan Yılmaz mahkeme ifadesinde olay günü doğum günü nedeniyle bir restoranda yemek yedikten sonra eşiyle birlikte otelde kalmaya karar verdiklerini anlattı. Otele kayıt işlemleri sırasında arkasından tanımadığı bir kişinin ayağı ile kendisine tekme attığını belirten Hakan Yılmaz, “Şahsın alkollü olduğunu düşündüm. O sırada şahıs tekrar yanıma gelerek “beni tanıdın mı?” diye sordu. Tanımadığımı söyledim. O da “sen beni nasıl tanımazsın?” dedi. İki kişi daha yanımıza geldi. Benimle tartışan Deniz Vural isimli kişi “gel dışarıda ben sana kendimi tanıtacağım” diyerek beni çekiştirdi ve yanındakilerle birlikte bana saldırdı, tekme vurdu. Deniz Vural bana, “seni de karını da harcarım” diyerek tehdit etti. Diğer sanıklar da “sizi harcarız” dediler” diye konuştu.

Elif Yılmaz da, “Tartışma başlayınca eşimin yanına gittim ve araya girmeye çalıştım. Üç sanık da eşime saldırdı. Sanık Deniz Vural “ikinizi de harcarız, buraya gömeriz” diyerek tehdit etti. Diğerleri de “sizi gebertiriz” dediler. Arbede sırasında bankonun giriş kısmında sıkıştık. Deniz Vural bize vurmak için ulaşamayınca banko üzerindeki fırlattığı metal küre kafama isabet etti. Şikayetçiyiz” dedi.

DOĞUM GÜNÜMÜZÜ MAHVETTİNİZ

Tanık olarak dinlenen otelin güvenlik görevlisi Can Gürsoy da, “Müşteki Hakan Yılmaz’ın polis çağırmasını duydum. Sanık Deniz’in tekmeyle Hakan’a vurduğunu gördüm” dedi. Otelin gece müdürü Cihan Balkan da taraflar arasında itiş kakış yaşandığını anlattı. Resepsiyon görevlisi diğer tanık Ayşegül Etirli de, “Sanık Deniz, “sen şuraya gelsene benimle” deyince panik butonuna bastım. Deniz yumrukla Hakan’a vurdu. Kavga sırasında sanık Deniz, banko üzerindeki dünya şeklindeki küreyi müştekilerin üzerine fırlattı” dedi.

Tanık Ahmet Kaluç da, “Müşteki Elif Yılmaz “bugün doğum günümüzdü, günümüzü mahvettiniz” dediğini duydum” dedi. Ara kararını açıklayan mahkeme sanıklardan Deniz Vural’ın Keskin Asliye Ceza Mahkemesi’ni talimatla yazı yazılarak ifadesin alınmasına karar verdi. Mahkeme diğer sanıkların da bir dahaki duruşma hazır bulundurulmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca olay görüntülerinin incelenmesi için dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar verdi.

Hakan Yılmaz ve eşine saldıranlar için yeni gelişme...
Hakan Yılmaz ve eşine saldıranlar için yeni gelişme...
Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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