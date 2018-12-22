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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Süleyman EKİN/DHA
22.12.2018 - 11:31, Son Güncelleme:

‘Seni boynuzluyorum deyince boğazını sıktım’

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‘Seni boynuzluyorum deyince boğazını sıktım’

Antalya'da, kıskançlık nedeniye tartıştığı eşi Zübeyde Demirbozan'ı (21) boğarak öldüren Tolga Demirbozan (26), “Olay günü eşimi bir erkek aradı. Sonra da bana 'Seni boynuzluyorum, anlamıyor musun' diyerek, boğazını gösterdi. Ben de sinirlendim. Boğazını sıktım" dedi.

Olay, 29 Temmuz Pazar günü saat 20.30 sıralarında, Kültür Mahallesi 3872 Sokak'taki apartmanda meydana geldi. 3 ve 5 yaşında iki erkek çocukları olan Zübeyde ve Tolga Demirbozan çifti arasında, kıskançlık nedeniye tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Tolga Demirbozan, eşini boğarak, öldürdü. Zübeyde Demirbozan'ın cansız bedenini, eve gelen arkadaşları buldu. Olay sonrası kaçtığı Nazilli'de polise teslim olan Tolga Demirbozan tutuklandı.

'YAKINLARI, EŞİME UYUŞTURUCU SATTIRIYORMUŞ'

Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Tolga Demirbozan, başka bir suçtan tutuklu Zübeyde Demirbozan'ın kız kardeşi Mebluse Bozkurt ve taraf avukatları katıldı. Tolga Demirbozan savunmasında, eşi ile 5 yıllık evli olduğunu anlatarak, “Hurdacılık yapıyorum. Eşim ile Nazilli'de yaşıyorduk. Eşimin telefonu bozulunca yeni bir telefon aldım. Telefonuna takmak için SIM kartını isteyince tedirgin oldu. Israr edip kartı aldım ve telefona taktım. Bu sırada, eşimin bir erkekle mesajlaştığını gördüm. Mesajda 'Aşkım bayadır görüşemiyoruz ne yapıyorsun?' yazıyordu. Tartıştık ve kendisini tokatladım. Bu olay nedeniyle evden bir ay uzaklaştırma kararı verildi. 10-15 gün sonra eşim çocuklarımdan birini alıp Antalya'ya gitti. Ben de Manisa Kırkağaç'a ailemin yanına gittim. Yaklaşık 5-6 ay bu şekilde ayrı yaşadık. Bu sürede eşime yakınları tarafından uyuşturucu sattırıldığını öğrendim. Antalya'ya gidip ailemi toparlamaya çalıştım. Ancak eşimin ailesi buna izin vermedi" dedi.

TELEFONDAKİ KİŞİ 'İNSAN ALACAĞININ PEŞİNE DÜŞMEZ Mİ' DEDİ

Bunun üzerine Manisa'ya döndüğünü anlatan Tolga Demirbozan, savunmasına şöyle devam etti:

“Bir gün eşim beni aradı. Yaptığı hatalardan pişman olduğunu, çocuğunu özlediğini, bir araya gelmek istediğini söyledi. Antalya'ya geldim. Eşim, Sevda adlı arkadaşının yanında kalıyordu. O evde bir gece misafir kaldık. Eşim barda garsonluk yaptığını söyleyerek gece çalışmaya gitti. İşteyken 'Aşkım kolay gelsin, ne yapıyorsun?' diye mesaj attım. O da bana 'Tolga ne aşkı, ne yapıyorsun? İşler kötü gidiyor. Sabah gelince anlatırım' dedi. Sabah geldiğinde direkt yatak odasına gidip üstünü değiştirdi. Bu sırada, telefonla birkaç mesaj attığını gördüm. 'Kime mesaj attın' deyince Sevda'ya attığını söyledi. Eşim biraz dinlendikten sonra dışarıya çıkmayı teklif ettim. O da sinirle yorgun olduğunu, bana yalan söylediğini, konsomatrislik yaptığını itiraf etti. Sinirlendim ve odaya gidip valizimi hazırlamak istedim. Arkamdan geldi. Kalmamı istedi. O sırada telefonu çaldı.  Arayan bir erkekti. Bu kişi telefona ben bakınca 'Kusura bakma, alacağım vardı. Onun için aradım' dedi. Ben de telefonun eşime ait olduğunu söyledim. Telefondaki kişi bu kez 'İnsan alacağının arkasına düşmez mi' diyerek telefonu kapattı."

‘Seni boynuzluyorum deyince boğazını sıktım’

'BOĞAZINI SIKMAYA BAŞLADIM, HAREKETSİZ KALINCA BIRAKTIM'

Tolga Demirbozan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Eşime bana neden ters davrandığını sordum. O da bana 'Bu benim yaşantım. Onlar benim dostlarım. Seni boynuzluyorum, anlamıyor musun?' diyerek bana boğazını gösterdi. Boğazında emme izi vardı. Ben de sinirlendim. Kendime hakim olamadım. Boğazını sıkmaya başladım. Hareketsiz kalınca da bıraktım. Amacım öldürmek değildi. Öldüğünü düşünmediğim için arkamdan beni şikayet etmesin diye cep telefonunu aldım. Evden uzaklaştım. Çocuğumla birlikte Nazilli'ye gittim ve onu amcama bıraktım. Sonra da Nazilli'de polise teslim oldum."

Zübeyde Demirbozan'ın kardeşi Mebluse Bozkurt ise sanığın kız kardeşini silahla bacağından vurduğunu ve şiddet uyguladığını iddia etti. Bozkurt, “Öldürülmeden önce de kız kardeşimin sanığı çağırdığına inanmıyorum. Kız kardeşimi çocukları bahane ederek kandırdığını düşünüyorum. Sanıktan şikayetçiyim. Cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi. Duruşma, diğer tanıkların dinlenmesi için ertelendi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (22.12.2018)
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