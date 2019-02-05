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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Halil ÖZÇOBAN/DHA
05.02.2019 - 10:20, Son Güncelleme:

Şengül'ü vahşice öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu…

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Şengül'ü vahşice öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu…

Bursa'da, otomobilde tartıştığı kız arkadaşı Şengül Vatansever'i (35), üzerine benzin döküp ateşe verdikten sonra çıplak halde yol ortasına atan Ümit Varol (30) hakkında 'nitelikli cinayet' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Varol, iddianameye giren ifadesinde, korkunç olaydan 2 gün sonra hayatını kaybeden genç kadının, benzini üzerine kendisinin döktüğünü öne sürerek, olay anında akıl sağlığının yerinde olmadığını savundu.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi 4'üncü Çakmak Sokak'ta 25 Eylül 2018 günü yaşandı. Kütahya Domaniç'ten Bursa'ya gelen Ümit Varol, bir süredir birlikte olduğu Şengül Vatansever’i kendisinden ayrılmak isteyince otomobilde üzerine benzin döküp yaktıktan sonra çıplak halde yola attı. Kendisi de yaralanan saldırgan arkasına dahi bakmadan otomobille kaçtı. Dehşet saniye saniye kameralar tarafından kaydedildi. Çevredekilerin yardımına koştuğu ağır yaralı Şengül Vatansever, hastaneye kaldırıldı. Kısa süre sonra Ümit Varol da polis tarafından yakalandı. İkili Kocaeli'nin Derince ilçesindeki yanık merkezinden İstanbul'a sevk edildi. Şengül Vatansever, 27 Eylül Perşembe günü yaşamını yitirdi. İstanbul Bağcılar Devlet Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edilen Ümit Varol ise tedavisinin ardından polis ekiplerince getirildiği Bursa’da tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Bursa Cumhuriyet Savcısı Ergün Gündüz tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcı Gündüz, Şükrü Varol hakkında 'nitelikli adam öldürmek' suçundan 'ağırlaştırılmış müebbet' hapis cezası istemiyle iddianame hazırlayarak, Bursa 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı. Yaklaşık 4 ay süren soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede Varol’un soruşturma aşamasında verdiği ifadesi de yer aldı. İfadesinde olay anında akıl sağlığının yerinde olmadığını savunan Varol'un, "Olay günü Şengül Vatansever'in kızını okula bıraktıktan sonra ağaçlık alana gidip otomobilde konuşmaya başladık. Aramızda tartışma çıktı. Bana 'seni de kendimi de öldürürüm' dedi. Sinirlenerek her zaman aracımın bagajında bulunan yakıt bidonunu alarak, kendi kollarıma döktüm. O da sinirlenip yakıt bidonunu alarak kendi üzerine döktü. Tartışmamız devam edince ben sinirlerime hakim olamayıp kendimi yaktım. Aramızda biraz mesafe vardı ama o da alev aldı. Onu söndürdüm, daha sonra arabaya bindik. Bursa'yı bilmediğim için, hastaneye gitmek üzere Şengül'e hastanenin yerini sordum. O esnada kardeşiyle görüşüyordu. İnat edip hastaneyi tarif etmedi ve 'Beni burada indir' dedi. İnsanların yanında arabadan indirdim, sonra dönüp çantasını ve telefonunu aldı. Daha sonra ben de hareket ettim, kendimi öldürmek istedim, perişan vaziyetteydim, akli dengem yerinde değildi. 2 kez kaza yaptım; fakat kendimi öldüremedim. En son park gibi bir yerde durdum ve ambulansı arayıp beklemeye başladım" dediği kaydedildi.

Ümit Varol, önümüzdeki ay hakim önüne çıkacak.

Sevgili dehşeti kamerada
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