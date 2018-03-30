Şengül öğretmenin sır ölümü... Cansız manken ve CSI ekibiyle keşif yapılacak

Mahkeme başkanı, Şengül Karaca’nın pencereden düşme anının canlandırılacağı gün, Ulusal Kriminal Büro, İstanbul Polis Laboratuvarı Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden uzmanların da hazır bulunmasını istedi.



TANIK: 2 EL ONU İTTİ



4 Mayıs’ta dışarıda yemek yiyip alkol alan Şengül Karaca ve erkek arkadaşı Hasar Aydın, Eyüp’deki eve geldi. Kısa süre sonra aralarında tartışma çıktı. İddiaya göre arkadaşlarına Facebook’tan Hasan Aydın’ın kendisine şiddet uyguladığına dair mesaj ata Şengül Karaca, 02.00 sıralarında 3. kattaki evin penceresinden sokağa düştü. Şengül Karaca’nın düşüşünü gören Ertuğrul Karakuş, “Evime giderken bir çocuğun yukarı baktığını gördüm. Ben de yukarı bakınca bir kadının bağırdığını duydum. Hemen ardından 2 elin onu ittiğini gördüm. Pencereden bir adam baktı. Daha sonra aşağı inen o adam sarhoştu. Esnafla birlikte adamı tutup polise teslim ettik” şeklindeki ifadesi cinayet soruşturmasının başlamasına yetti. Poliste “Şengül pencereye çıkarak, ‘Kendimi aşağıya atarım’ dedi. Engel olmaya çalıştım ama tutamadım” diyen Hasan Aydın tutuklandı.



İLK İŞ PANTOLONUNU DEĞİŞTİRMİŞ



İstanbul 31’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, müebbet hapis istemiyle tutuklu yargılanan Hasan Aydın ile Şengül Karaca’nın ağabeyi Yalçın Karaca katıldı. Hasan Aydın’ın, “Şengül pencereden atlayınca üzerimdeki eşofmanı çıkarıp pantolon giymiştim” ifadesini hedef alan Yalçın Karaca’nın avukatı Oya Meriç Eyüboğlu şu iddiaları ortaya attı: “Üzerinde eşofman bulunan birinin eşi intihar ettiğinde doğruca aşağı inmesi, ambulansı, polisi araması gerekirken sanık polis ve ambulansı aramamış ancak pantolonunu giymeyi akıl etmiştir. Sanığın beyanları tamamen çelişkilidir. Sanık, maktulenin yüzünün kendine dönük bir şekilde oturduğunu beyan etmektedir. 3’üncü katta oturan bir kişinin havada takla atıp ayaklarının üzerine düşmesi makul değil.”



“BENİ ARAYIP DURUMU BİLDİREBİLİRDİ”



Yalçın Karaca, “Kız kardeşim gerçekten intihar etmiş ise sanık en azından beni arayıp durumu bildirebilirdi. Fakat böyle bir yola başvurmamıştır. Bu sanığın iyi niyetli olmadığını göstermektedir” dedi.



“BU KADAR DÜZGÜN BİR ŞEKİLDE DÜŞMESİ MÜMKÜN DEĞİL”



Hasan Aydın’ın avukatı Oğuz Çağlar Aslan da savunmasını Şengül Karaca’nın düşüş pozisyonu kurarak “Maktule her iki ayağını dengeleyerek iki ayağının üzerine düşmüştür. Bir insanın veya herhangi bir nesnenin itilmesi konusunda bu kadar düzgün bir şekilde düşmesi mümkün değildir. Keşif yapılması yönündeki talebimizi tekrarlıyoruz” dedi.