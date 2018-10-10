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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
10.10.2018 - 15:26, Son Güncelleme:

Şenel Somuncu’nun cezası belli oldu

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Şenel Somuncu’nun cezası belli oldu

FETÖ'nün sözde "Türkiye avukatlarının imamı" olduğu iddia edilen Şenel Somuncu, "terör örgütü yöneticiliği" suçundan 18 yıl 10 ay 24 gün hapis cezasına çarptırıldı.      

Tokat'ta, FETÖ/PDY'ye ilişkin davada, örgütün sözde "Türkiye avukatlarının imamı" olduğu iddia edilen tutuklu sanık Şenel Somuncu'ya, 18 yıl 10 ay 24 gün hapis cezası verildi.

Tokat 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklu yargılanan Somuncu ile avukatı katıldı.     

Somuncu, duruşmada yaptığı son savunmada, hakkındaki suçlamaları reddederek, beraatini talep etti.     

Mahkeme heyeti, sanığın "terör örgütü yöneticiliği" suçundan 18 yıl 10 ay 24 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.     

FETÖ'nün "Türkiye avukatlarının imamı" olduğu iddia edilen Somuncu, 10 Eylül 2016'da Tokat'ta yakalanmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Mahkemece kabul edilen iddianamede Somuncu hakkında "terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapsi isteniyordu.     

Somuncu'nun, 2010 yılındaki Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) 117 net yapan ve öğretmenlikten ihraç edilen eşi Fikriye Somuncu da "terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklanmıştı.     

KOD ADI KULLANMADIM DEMİŞTİ, DÜĞÜN DAVETİYESİNDEKİ İSMİ FARKLI ÇIKMIŞTI     

İfadesinde hiç kod adı kullanmadığını iddia eden ancak yapılan incelemede "Selman" ve "Selim" kod adlarını kullandığı belirlenen sanık Somuncu'nun düğün davetiyesinde kendisinin ve soruşturma kapsamında tutuklanan eşinin isimlerinin de farklı olduğu tespit edilmişti.     

Önceki duruşmalardaki savunmasında maden mühendisliği bölümününü bitirdiğini anlatan sanık Somuncu'ya, hakimin avukatların kurduğu dernekte neden çalıştığını sorması üzerine "Bir yıl boyunca bilgisayar kursu aldım. Ankara Hukuk Derneğinde bilgisayar teknik elemanı olarak çalıştım." demişti.     

Somuncu'nun SGK'lı olarak çalıştığı 7 iş yerini sayan hakim "Neden bölümün ile ilgili bir işte çalışmadın?" sorusu üzerine de sanık "İstediğim işte çalıştım." diye cevap vermişti. Mahkeme heyeti başkanı bunun üzerine Şenel Somuncu'ya "Aklımızla alay mı ediyorsun?" diye tepki göstermişti.     

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