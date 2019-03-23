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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çetin AYDIN / İSTANBUL - İHA
23.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Senegalli turiste ‘terörist’ diyen taksi şoförüne ihraç ve gözaltı

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Senegalli turiste ‘terörist’ diyen taksi şoförüne ihraç ve gözaltı

İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan aracına aldığı Senegalli yolcuya “Sen terörist misin, cami bombalamaya mı geldin” diyerek küfredip fazla para isteyen taksici O.K, olayın medyaya yansımasından sonra meslektaşlarının tepkisiyle karşılaştı. Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi’nden ihraç edilen taksici gözaltına alındı.

SENEGAL’den Türkiye’ye gelen Ousmane Alyly, dün Atatürk Havalimanı’ndan Aksaray’a gitmek için taksiye bindi. Sürücü O.K’dan taksimetreyi açmasını isteyen Alyly ile taksimetreyi açmayan ve ödemeyi dolar üzerinden isteyen sürücü tartışmaya başladı. O.K., Alyly’e “Terörist misin, cami bombalamaya mı geldin?” dedi.

CEP TELEFONUNA KAYDETTİ

Alyly’in ısrarlarına rağmen taksiyi durdurmayan ve hakaretler yağdıran O.K, Aksaray’a gelince ödeme istedi. 48 lira tutar için 100 lira veren Alyly para üstünü beklerken, O.K para üstünü verme karşılığında bir de 10 lira bahşiş istedi. Israrla bahşişi isteyen O.K, alamayacağını anlayınca para üstünü vererek uzaklaştı. Yaşadıklarını cep telefonu kamerasıyla kaydeden Alyly, polise giderek taksiciden şikâyetçi oldu. 

Senegalli yolcuya yönelik sözleri sosyal medyada yayılan O.K., çalıştığı durağa döndüğünde diğer şoförlerin tepkisiyle karşılaştı. Meslektaşlarından dayak yiyen taksici, olay yerinden uzaklaştı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise kimliğini plakadan belirledikleri O.K.’yı gözaltına aldı. Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi ise hakkında şikâyet gelen taksiciyi ihraç etti. Kooperatifin açıklamasında, “Senegalli yolcuya karşı takınılan üslup, ifadeler; mesleğimize hatta insanlığa yakıştırılmayacak düzeydedir. Kooperatifimiz ile ilişiği kesilmiştir. Kişiye ait işlem ile bilgiler İBB nezdinde ilgili kuruluşlar ile paylaşılmıştır.” denildi.

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