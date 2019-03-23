Senegalli turiste ‘terörist’ diyen taksi şoförüne ihraç ve gözaltı
İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan aracına aldığı Senegalli yolcuya “Sen terörist misin, cami bombalamaya mı geldin” diyerek küfredip fazla para isteyen taksici O.K, olayın medyaya yansımasından sonra meslektaşlarının tepkisiyle karşılaştı. Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi’nden ihraç edilen taksici gözaltına alındı.
SENEGAL’den Türkiye’ye gelen Ousmane Alyly, dün Atatürk Havalimanı’ndan Aksaray’a gitmek için taksiye bindi. Sürücü O.K’dan taksimetreyi açmasını isteyen Alyly ile taksimetreyi açmayan ve ödemeyi dolar üzerinden isteyen sürücü tartışmaya başladı. O.K., Alyly’e “Terörist misin, cami bombalamaya mı geldin?” dedi.
CEP TELEFONUNA KAYDETTİ
Alyly’in ısrarlarına rağmen taksiyi durdurmayan ve hakaretler yağdıran O.K, Aksaray’a gelince ödeme istedi. 48 lira tutar için 100 lira veren Alyly para üstünü beklerken, O.K para üstünü verme karşılığında bir de 10 lira bahşiş istedi. Israrla bahşişi isteyen O.K, alamayacağını anlayınca para üstünü vererek uzaklaştı. Yaşadıklarını cep telefonu kamerasıyla kaydeden Alyly, polise giderek taksiciden şikâyetçi oldu.
Senegalli yolcuya yönelik sözleri sosyal medyada yayılan O.K., çalıştığı durağa döndüğünde diğer şoförlerin tepkisiyle karşılaştı. Meslektaşlarından dayak yiyen taksici, olay yerinden uzaklaştı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise kimliğini plakadan belirledikleri O.K.’yı gözaltına aldı. Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi ise hakkında şikâyet gelen taksiciyi ihraç etti. Kooperatifin açıklamasında, “Senegalli yolcuya karşı takınılan üslup, ifadeler; mesleğimize hatta insanlığa yakıştırılmayacak düzeydedir. Kooperatifimiz ile ilişiği kesilmiştir. Kişiye ait işlem ile bilgiler İBB nezdinde ilgili kuruluşlar ile paylaşılmıştır.” denildi.
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