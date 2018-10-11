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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.10.2018 - 16:34, Son Güncelleme:

Sendikadan 'hamile çocuklar' sorunu ile ilgili kritik açıklama

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Sendikadan 'hamile çocuklar' sorunu ile ilgili kritik açıklama

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Merkez Yönetim Kurulu, ‘11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’ne ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Hürriyet’in haberleri ile gündeme gelen ‘hamile çocuklar’ sorununa geniş yer verildi.

“İSTANBUL Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 5 ayda yaşları 18’in altında 115 hamile çocuğun başvurduğu gündeme gelmişti” denilen açıklamanın devamında şöyle denildi

“Hastanede o zamanın haberlerine konu olan 5 aylık sürede kayıt altına alınan hamile çocuk sayısı 115 değil, 158’dir. 34’ü için adli birimlere bildirimde bulunulmuş, 124 çocuk için ise herhangi bir bildirimde bulunulmamıştır. Soruşturma neticesinde Sağlık çalışanlarının bazıları ve o dönemin hastane yöneticileri çeşitli cezalar aldılar.”

BİR YIL İÇİNDE BİN 260 HAMİLE ÇOCUK!
Açıklamanın devamında, konunun ortaya çıkmasını sağlayan Sosyal Hizmet Uzmanı İclal Nergiz’in görev yerinin değiştirildiği hatırlatılarak “
“Bakanlığın soruşturma raporu sonucuna Kanuni Sultan Süleyman Hastanesinde 2016 yılında 1260 çocuğun hamileliği tespit edilmiştir, bu çocukların 64’ü 15 yaş altındadır. Evet, bir yıl içerisinde bir hastanede 1260 çocuk hamileliği… Bakanlığın raporunda ortaya çıkan bu tablo, çocuk cinsel istismarında çok vahim ve çok korkunç bir tablo ile karşı karşıya olduğumuzu ne yazık ki göstermektedir” denildi.

‘KARAR VE RAPOR ÇOK AÇIK’
Açıklamanın devamında “Sağlık Bakanlığının raporunda; ‘İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’nin bağlayıcı hükmüne de atıfta bulunularak “18 yaş altı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olsun olmasın, tüm adölesan gebelerin adli makamlara bildirilmesi gerekmektedir’ denilmektedir. Bu son derece önemli ve kritiktir. Bakanlık raporu ve Mahkeme kararı bu konudaki keyfi yorumları ortadan kaldırmaktadır. Sağlık Bakanlığı öncelikli olarak, daha önce hazırlayıp birimlere gönderdiği hukuk görüşü yazısını düzelterek tüm hastanelere ve tüm yöneticilere göndermeli; uygulamanın buna uygun yapılmasını sağlamalıdır” denildi.

Sağlık Bakanlığından hamile çocuk raporu: 115 değil 158
Sağlık Bakanlığı'ndan 'hamile çocuk' raporu: 115 değil 158!
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