Sendikacı pilotlara tazminat ödenecek
Hava-Sen adlı sendikayı kuran pilot ve kabin görevlilerini işten çıkaran Türk Hava Yolları (THY) tazminat ödemeye mahkûm edildi. Bakırköy 11. İş Mahkemesi, çalışanların performans yetersizliğinden ötürü değil, sendikal nedenle sözleşmenin feshedildiğine hükmetti.
THY çalışanları geçen yıl Hava-Sen adlı yeni bir sendika kurdu. Dört bini aşkın çalışanın üye olduğu sendikada görevli 16 pilot ve kabin memuru işten çıkarıldı. Bu çalışanlardan 12’si yargı tarafından haklı bulundu. Bakırköy 11. İş Mahkemesi’nin kararlarından birine göre bir kabin memuru, 1997’den beri çalıştığı THY’den 11 Nisan 2018’de ‘performans yetersizliği’ gerekçesiyle işten atıldığını ifade etti. Performans karnesindeki notu ‘çok iyi’ ve ‘iyi’ şeklinde belirtildiği halde Hava-Sen’e katıldığı için sözleşmesinin feshedildiğini savundu. THY’nin savunmasında ise ‘verim alınamadığı ve hizmetinden istifade edilemediği’ için G.T.’nin iş akdine son verildiği ileri sürüldü.
FESİH NEDENİ GERÇEKÇİ DEĞİL
G.T.’yi haklı bulan mahkeme, şu kararı verdi: “Objektif bir performans ölçümü yapılmadığı gibi personelin yetersiz performansını düzeltmesi için bir imkân tanınmadığı, davacının çalıştığı süre ve aldığı notlar dikkate alındığında fesih nedeninin gerçekçi ve inandırıcı olmadığı, asıl nedenin davacının yeni bir sendikaya üye olması olduğu ve feshin sendikal nedene dayandığı...” G.T.’nin işe iadesine; toplam 215 bin TL ödenmesine karar verildi.
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