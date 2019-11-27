Sendikacı ağaçtan zeytin toplarken foseptiğe düşmüş

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSendikacı ağaçtan zeytin toplarken foseptiğe düşmüş
GeriGündem Sendikacı ağaçtan zeytin toplarken foseptiğe düşmüş
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Davut CAN/İZMİR (DHA)
27.11.2019 - 13:10, Son Güncelleme:

Sendikacı ağaçtan zeytin toplarken foseptiğe düşmüş

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sendikacı ağaçtan zeytin toplarken foseptiğe düşmüş

İzmir'in Urla ilçesinde 4 gündür haber alınamayan ve dün akşam foseptikte cansız bedeni bulunan, DİSK'e bağlı Urla Emekli-Sen Temsilcisi Harun Bayrak'ın (69) arkadaşları, sendikacının zeytin toplarken ağaçtan düştüğünü söyledi.

Urla'ya bağlı Sıra Mahallesi, Küme Evleri mevkisindeki arazide zeytin toplayanlar, dün akşam yakında bulunan foseptikte hareketsiz yatan birini gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen 110 AKS ekipleri, foseptikte yapılan çalışmayla adamı çıkardı. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde çukurdan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Başlatılan soruşturma kapsamında cansız bedenin, Mithatpaşa Caddesi'ndeki evinden 22 Kasım'da çıktıktan sonra haber alınamayan DİSK'e bağlı Urla Emekli-Sen Temsilcisi Harun Bayrak'a ait olduğu belirlendi.

Eşinden boşanan, 1 çocuk babası Bayrak'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Urla Belediyesi'nde işçi olarak çalıştığı sırada DİSK'e bağlı 4 No'lu Genel-İş Şube Başkanlığı'na seçilen Bayrak'ın, emekli olduktan sonra da Urla Emekli-Sen temsilcisi olarak görev yaptığı öğrenildi.

Sendikacı arkadaşları, Harun Bayrak'ın Almanya'da yaşayan arkadaşının bahçesiyle ilgilendiğini ve zeytinlikte ürün toplarken dengesini kaybedip ağaçtan foseptiğe düştüğünü söyledi. Foseptiğin üzerinin çalılarla kaplı olduğu öne sürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle