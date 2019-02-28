Senaryoları çıkmaza girdikçe husumet de büyüyor

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, yerel seçimler öncesi dün Cumhurbaşkanlığı’nda aralarında PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan Jirki aşiretinin temsilcisi Tahir Adıyaman, Medrese Alimleri Vakfı Başkanı Tayyip Elçi’nin de bulunduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden 80 kanaat önderiyle bir araya geldi. Toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu da katıldı. Yaklaşık 2 saat 20 dakika süren toplantıda Erdoğan kanaat önderlerini tek tek dinledi ve not aldı. Erdoğan, kanaat önderlerine özetle şunları söyledi:

TÖKEZLERSEK MAZLUMLAR YERLE YEKSAN OLUR

“Altyapı önemlidir ama yeterli değildir. Huzurunuz, güvenliğiniz, umudunuz yoksa sahip olduğunuz imkânların da bir önemi kalmaz. Bugün sınırlarımız dışındaki yerlerde en büyük sorun budur. Irak’tan Suriye’ye, Mısır’dan Libya’ya kadar her yerde çok ciddi sıkıntı ve zulüm var. Aynı şekilde Kafkaslar’dan Balkanlar’a, Karadeniz’den Akdeniz’e kadar bölgemizin dört bir yanı fiili veya potansiyel krizlerle dolu. Türkiye işte bu zor coğrafyada huzur, güven ve istikrar abidesi olarak ayakta kalmanın mücadelesini veriyor. Uğradığımız tüm saldırıları bertaraf ederek bugüne kadar hep hedeflerimize yürümeyi sürdürdük.

Biz tökezlersek ülkemiz sadece sarsılır ama emin olun böyle bir durumda Irak’tan Suriye’ye kadar mazlumlar yerle yeksan olur. Biz tökezlersek Avrupa’dan Amerika’ya kadar tüm Batı’da yükselişe geçen İslam düşmanları adeta zincirlerinden boşalmışa döner. Biz tökezlersek coğrafyamızdaki tüm insanları birbirlerine kırdırmak için her gün yeni oyunlar çevirenler bayram eder. Biz tökezlersek bölgemizdeki diğer halkların yaşadığı felaketlerin bin beteriyle karşılaşırız. Bunun için dimdik ayakta kalmamız şarttır. Türkiye’nin ayakta kalmasının yolu da milletimizin beraberliğini, kardeşliğini güçlendirmesinden geçiyor. Seçim dönemleri ülkemizin ve milletimizin birlik ve beraberliğine yönelik saldırıların arttığı dönemlerdir.

İTTİFAKLARIN MAHİYETİNE BAKTIĞIMIZDA GÖRÜRÜZ

31 Mart öncesi de yine bu oyunların sahnelendiğini görüyoruz. İttifakların mahiyetine baktığımızda bu durumu gayet açık tespit edebiliriz. Türkiye’de normal şartlarda asla bir arada bulunmaması gereken partileri bir araya getirenlerin amacı herhalde 3-5 belediye başkanlığı veya daha fazla kazanmak olmasa gerek. Bizim için mahalli seçimler sadece mahalli seçimlerdir. Ama karşımızdakiler meseleye böyle bakmıyor. Onlar için asıl mesele Cumhur İttifakı meselesi değildir, Tayyip Erdoğan meselesi de değildir. Asıl mesele Türkiye’dir. Türkiye’nin güçlenmesidir. Biz Mısır’da ve tüm Kuzey Afrika’da oynanan oyunu gördük ve karşı çıktık. Biz Irak’ta oynanan oyunu gördük ve ağırlığımızı koyduk, bozduk. Biz Suriye’de oynanan oyunu gördük ve sahaya girerek işin gidişatını değiştirdik. Biz Doğu Akdeniz’de, Karadeniz’de, Balkanlar’da oynanan oyunlar karşısında da ilkeli bir duruş sergiliyoruz. Çomak soktuğumuz bu kovanlarda sahnelenen senaryolar birer birer çıkmaza girdikçe, bize karşı husumet de büyüyor.

YARINLARIMIZI DAHA GÜÇLÜ HALE GETİRELİM

Bize işte bunun bedelini ödetmek istiyorlar. Sizlerden alelade bir siyasi rekabet için değil işte bu mücadele için destek istiyoruz. Çünkü bu mücadelenin sonunda kazanan Türkü ile Kürdü ile Arabı ile Lazı ile hangi kökenden hangi meşrepten olursa olsun, tüm kesimleri ile milletimiz olacaktır. Şayet bir kayıp olursa da bunun bedelini 82 milyon hep birlikte ödeyeceğiz. Beka meselesi işte budur. Bu mücadelede herkesin desteği önemli ama Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizin desteği daha önemli çünkü en büyük oyunlar bu bölgemizin üzerinde oynanıyor. Gelin el ele gönül gönüle verelim ve ülkemizin yarınlarını çok daha güçlü bir hale getirelim.”