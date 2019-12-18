Sena ne demek? Sena isminin anlamı nedir?

Arapça bir sözcük olan Sena, genellikle kız çocuklarına isim olarak verilir. Ancak nadiren de olsa erkek çocuklarında kullanıldığı bilinmektedir. Sıklıkla kullanılan Sena isminin anlamı oldukça çeşitlidir. Sözcük birçok anlamda kullanılmaktadır.



Sena İsminin Anlamı



Sena isminin bilinen ilk anlamı "övgü" dür. Sözcük bazı yerlerde ışık anlamında da kullanılır. Söz konusu ışık, bazı kullanımlarda şimşekten çakan parıltı yerine geçmektedir. Ayrıca Sena ne demek sorununa yanıt olarak alkışlamak ve methiye söylemek ifadeleri verilebilir.



Sena Ne Demek?



Sena ismi, Kur'an'da içerdiği anlamlarla da ele alınmaktadır. Sena, Kur'an'ı Kerim'in Nur suresinde kullanılmaktadır. Nur suresinin 43. ayetinde geçen sözcük, şimşeğin parıltısı anlamındadır. Bu ayet Allah'ın yaratma kudretini anlatmaktadır. Ve ayette şimşeğin yaradılışından çıkarılacak dersler ele alınmıştır.