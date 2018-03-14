Sen rahat uyu Ada millete emanet

Afrin şehidi Uzman Çavuş Orhan Sürmen, Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesinde 10 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Anne Hüsne Sürmen, “Seviniyorum, oğlum şehit oldu diye seviniyorum. İki tane daha var, onlar da olsun. Seninle gurur duyuyorum yavrum, her gün sana dua edeceğim. Cennete gidiyorsun, beni de götüreceksin. Hiç ağlamayacağım. Oğlumla gurur duyuyorum” diye ağıt yaktı.



Diyarbakır şehidi Uzman Çavuş Fatih Uysal (24) için Antalya’nın Alanya ilçesinde tören düzenlendi. Cenaze namazına binlerce Alanyalı katıldı. Şehidin 3.5 yaşındaki kızı Ada’ya askeri elbise giydirildi. Şehre getirilişinde babasını havalimanında da karşılayan minik Ada, tören sırasında annesi Arzu Yılmaz’ın kucağında bir süre uyudu. Şehit Fatih Uysal, Bektaş Mezarlığı’nda defnedildi.



KARDEŞLERİNİ OKUTUYORDU

Diyarbakır şehidi Astsubay Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık (28) için Konya Akşehir’de tören yapıldı. Anne Gülay ve baba Bahattin Ufacık, oğullarının tabutuna sarılarak şehidin fotoğrafını öptü. Şehit Ufacık, yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı törenin ardından Akşehir Şehitliği’nde son yolculuğuna uğurlandı. Yakınları, bekar olan şehidin, biri üniversitede okuyan iki kız kardeşinin okul masraflarını karşıladığını söylediler.



Şehit Uzman Çavuş Kadir Çakı’nın (26) cenazesi askeri uçakla Amasya Merzifon Havalimanı’na getirildi. Aynı uçaktan indikten sonra “Güneş doğmuş Kadir, gelsene. ‘Sabah olsun geleceğim’ demiştin” sözleriyle yürekleri burkan şehidin eşi Hanife’yi karşılayıp sarılan şehidin babası Bekir Çakı, “Dayanacağız. Kolay değil” diye teselli etmeye çalıştı. Şehit Çakı’nın ‘Alp Aslan’ adını verdiği oğlunu ise kadın astsubay kucağında araca götürdü. Şehit Çakı, yaklaşık 7 bin kişinin katıldığı cenaze töreni sonrası Beldağı köyünde toprağa verildi.