'Sen nasıl bir ustasın ki çıraktan kaçıyorsun'

FINDIK 15 LİRA OLACAK

“Kampanyamızın 39. günü, 88. mitingimiz. Miting alanına giremeyenler, sizden daha fazla. Böyle bir mitingi ilk kez görüyorum. Bütün balkonlar dolu, yol boyu dolu, her taraf...

Cumhurbaşkanı olduğumda fındık 15 lira olacak. Dünyadaki fındığın yüzde 75’ini biz üretiyoruz ama fiyatını biz belirleyemiyoruz. Borsası başka yerde. Böyle bir şey olamaz. Erdoğan buraya gelip bir kez olsun fındık diyemedin. Ama ince hastalık nedeniyle bu sefer diyecektir.



MİT DOĞRU CEVAP VERMEMİŞ

(Diyarbakır mitinginin fotoğrafını göstererek) Herkesin elinde Türk bayrağı var. Diyor ki ‘Diyarbakır mitinginde kimsenin elinde Türk bayrağı yoktu.’ İstihbarata sormuş, alana gelen herkes HDP’liymiş. MİT, Muharrem’i izleme teşkilatı mı? Sana o MİT, doğru cevap vermemiş. O meydanda AK Partili kardeşlerim vardı. Her kişiyi fişledin mi Türkiye’de? Nereden biliyorsun HDP’ye oy verdiklerini? Bugün insan AK Parti’ye oy verir, yarın başka partiye oy verir. Bu ülkenin istihbaratı, Muharrem İnce’nin mitinglerini takip edeceğine bomba patlatanları takip et. Sen yanındaki 5 tane yaveri bile doğru düzgün seçememişsin, yaverlerin bile FETÖ’cü çıktı. Darbeyi eniştesinden öğrenen adam istihbarattan bahsedemez.



BAY MUHARREM DİYOR BANA

Bana ‘Bay Muharrem’ diyor Bay Recep. Diyor ki, ‘Bay Muharrem, sen birinci çıkamazsan siyaseti bırakır mısın? Bay Kemal de rahatlasın’ diyor. Bir kere Kılıçdaroğlu rahat; rahatsız olan, gidici olan sensin. Bir dakika maça yeni başladık. Bırakırım Bay Recep, ama bir şartla. Benim karşıma bir televizyona çık tartışalım ondan sonra. Kaçak güreşme kaçma. Bak her yerde diyorsun ki ‘Ben ustayım’. Bana da ‘çırak’ diyorsun. Sen nasıl bir çakma ustasın ki çıraktan kaçıyorsun.”



KAVGA ETTİN İNCE YÜKSELDİ

Faizle kavga etti yükseldi, dolarla kavga etti yükseldi, Euro ile kavga etti yükseldi, İnce ile kavga etti, İnce de yükseldi. Kiminle kavga ettiyse o yükseldi... Emin olun cumhurbaşkanı seçileyim, döviz kendiliğinden düşecek. Ekonomimiz rahatlayacak, insanlarımız özgürleşecek. Türkiye’nin büyük sorunlarını yorgun bir adam çözemez, taze kana ihtiyaç var. Bunu el birliği ile başaracağız. Güven veren bir cumhurbaşkanı, herkesi kucaklayan bir cumhurbaşkanı, ‘Aş, iş, ekonomi gelecek’ diyen bir cumhurbaşkanı gelecek, gelecek, gelecek. Erdoğan, geçmişle kavga etmeye devam etsin. O, savaş ekonomisi uygulasın, biz barış ekonomisi uygulayacağız.”



İSRAİL POLİTİKASI YANITI

“(Erdoğan’ın Büyük Ortadoğu Projesi ve İsrail ile ilgili açıklamalarından derlenen videoyu izleterek) Bana diyor ki ‘Bay Muharrem İsrail politikan ne, açıkla’ diyor. Önce ‘Ben BOP’un eşbaşkanıyım’ diyor. Sonra ‘Bunu kim söylediyse alçaktır’ diyor. Kendin söyledin. Erdoğan sana söylüyorum; İsrail ile gizli anlaşma imzaladın mı? Yalan söyleme imzaladın. Petrol taşımacılığı devam ediyor mu? Tohum almaya devam ediyor musun? Yalan söyleme ediyorsun. İsrail mallarını boykot etmeyin diye okul müdürlüklerine yazı gönderdin. İsrail politikasını tartışmak için gel o zaman televizyona, çık karşıma niye korkuyorsun? Korkak mısın sen?”



O DÜKKÂNI KAPA GİTSİN

Bu seçimi kadınlar ve gençlerle alacağız. O her mahalleye kıraathane, ben her mahalleye kreş açacağım. Anneler size söz veriyorum. Sizin çocuklarınıza güzel hayaller kurduracağım. İyi eğitim alacaklar. Türkiye’de hiçbir sınavdan ücret alınmayacak. Türkiye evlatlarına ücretsiz sınav yapamıyorsa o dükkânı kapa gitsin. Türkiye zenginleşemiyor, yoksullaşıyor. Bir soyuluyor hırsızlık var, iki kaynaklarını kullanamıyor Türkiye. Türkiye’nin en önemli kaynağı gençleri. Bu çocukları iyi eğiteceğiz.