Sen işine gelen köprüden geç pahalı olandan geçme

TEKME TOKAT MI GİRECEKSİN

“Bay Muharrem ve partisinin Kartal’a verebileceği bir şey var mı? Onun kendine faydası yok ki Kartal’a faydası olsun. Bir dershane işletiyor. Dershanedeki öğretmenlerin SSK primini dahi ödemiyor. Devletin memuruyla bakıyorsunuz aman ya Rabbi nasıl küfürlü konuşmalar? Dinlediniz mi? Bunlardan cumhurbaşkanı adayı olur mu? Bunlara pazar günü Osmanlı tokadını atmaya var mıyız? Mart 2019 yerel seçimlerinde de gerek büyükşehir, gerek Kartal, bunları tekrar geri alacağız. Bizim Kartal’ımızda hastane var mı? Pendik’teki devlet hastanesi muhteşem. İnşallah Anadolu yakasında yapılacak şehir hastanesiyle, sıkıntısı olan, şehir hastanesine geçecek. Eski Samandıra’daki askeri havalimanının olduğu yere, şehir hastanesi yapıyoruz. Şimdi ne diyorlar? ‘Niye şehir hastanesi yapıyorsunuz?’ Ne yaptıracaksın, onu söyle? Proje söyle, Bay Muharrem. Sen ne yaptıracaksın onu da söyle? Memurlara tekme tokat mı gireceksin?



PARASI OLAN GEÇER

Yavuz Sultan Selim Köprüsü... ‘Ne gereği var’ diyor. Bunlar merhum Demirel’in yaptığı köprüye de aynısını söylediler. Özal’ın yaptığı köprüye de aynısını söylediler. ‘Onun şöyle ücreti var’, ‘Onun böyle ücreti var’. Öyle veya böyle, sen işine geçen köprüden geç. O pahalı olandan geçme. Onu biz özel sektöre yaptık. Bu kaynakların çeşitlendirilmesidir. Parası olan özel sektörün yaptığı Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçer. Diğerleri, diğerlerinden geçer. Bay Muharrem sen onlardan geç. Ama biz bunların adetini arttırdık. 15 sene sonra bu köprü aynen bir ve ikinci köprüler gibi olacak. Devlete bunlar teslim edilmiş olacak. Biz bunları yaptık. Hâlâ yapıyoruz. Kaynakları çoğaltıyoruz.



(İnce’nin sosyal medyadaki ses kayıtları) Bu gelsin, devletin memuruna küfretsin. Bay Muharrem’in nasıl küfrettiğini gördünüz mü? Ne diyor şimdi? ‘Montaj’ diyor. Sevsinler senin montajını. Senin cibiliyetin bu. Senin genel başkanın da öyle değil mi? Sabah yalan, akşam yalan. Pazar bunların mumunun söndüğü zaman olacak.



CHP YOLSUZLUK DEMEKTİR

Maltepe Belediye Başkan Yardımcısının terör suçundan tutuklandığını söyleyen Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi: “CHP susuzluk demektir. CHP kirlilik demektir. CHP yolsuzluk demektir. İSKİ yolsuzluğunu hatırlayın. Şimdi de aldığım bilgiye göre, Maltepe Belediyesi’nin bir tane elemanı içerideymiş. Üstelik başkan yardımcısı. Neden biliyor musunuz? MLKP’den dolayı. Yani terör. Düşünün, terör örgütü mensupları Maltepe’yi yönetiyor. Hale bak. Benim Maltepeli kardeşlerim hâlâ bunlara oy mu verecek Allah aşkına? Artık gereğini yaparlar. Bak şu anda içeride. Yanılmıyorsam süre olarak 10 yıla mahkûm olmuş. Hale bak. Maltepe’yi kimler yönetiyor.



MERAL AKŞENER’E TEPKİ

Çıkmış bir tanesi, ‘TİKA, MİKA, AFAD’ı satacağım’ dedi. Daha ileri gitti. ‘MİT’i de satacağım’ dedi. ‘Kimde ne araba varsa, hepsini satacağım’ dedi. TİKA dünyadaki yatırımlarımızı organize eden Türkiye’nin medarı iftiharıdır. AFAD adeta Kızılay gibi nerede bir afet varsa, sıkıntı varsa, oraya koşan bir örgütümüz. Bunları satacakmış. Kızılay’ı da sat. Sat onu da sat.



ATATÜRK SAĞ OLSA...

Bu hanımefendi, bu beyefendi, hep söylerler ya, ‘Biz şöyle Atatürkçüyüz’, ‘Böyle Atatürkçüyüz’. Yalan değil mi? Hiç bunlarla alakası yok. Herhalde Atatürk sağ olsa, önce bunları mezara gömmüştü. Niye? Bunlar yalancı, dürüst değil. Ama AK Parti ne aldatan olur ne aldanan olur.”



SEÇİMİN ASLA KAZASI OLMAZ BU SEÇİM DÖNMÜM NOKTASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT Seçim Özel ortak yayınında şunları söyledi: “Seçimin asla kazası olmaz, vatandaşlarıma demokratik hakkını kullanmasını istiyorum. Bu seçim normal bir seçim değil, bir dönüm yaşıyoruz. Bu dönüm noktasında vatandaşlarımın haklarını muhakkak kullanmaları gerekliliğini hatırlatmak istiyorum. Yeni yönetim sistemini ilan edeceğimiz bu seçimde bütün vatandaşlarımın sandığa gitmesi ve bir güç kaynağı olmasını istiyorum.



‘PAZARTESİ ÇOK FARKLI TÜRKİYE’

Pazartesi Türkiye çok farklı bir şekilde uyanacak. Zaten bugünden o yabancı birçok köşeler filan hatta kredi kuruluşları vesaire onlar kurlarla ilgili olayı iyice düşürmeye başladılar. Bu gösteriyor ki onlar da yaptırmış oldukları kamuoyu araştırmalarında artık Türkiye’de durum, onların planladığı veya bekledikleri gibi değil tam tersine gidiyor. Bunu biz de arazide görüyoruz. Büyümede 7.4 oranı çok önemli. Türkiye işsizlikte son dönemlerin en düşük oranına geldi. Yeni sistem ile adeta sıçrama içerisine sokacağız.”



ÜNİVERSİTE MEZUNU BİLE DEĞİL DEDİLER

Erdoğan, Beyoğlu Kasımpaşa mitinginde şunları söyledi: “Geldiğimiz yeri inkâr edenlerden olmadık. Buradan çıktık. Burada doğdum, burada büyüdüm. Burada Piyalepaşa İlkokulunda okudum. Ondan sonra İstanbul İmam Hatip okuluna geçtim. Oradan üniversite. Bize ne iftiralar atmadılar. ‘Bu üniversite mezunu bile değil’ dediler. Bu geri zekalılarla biz çok uğraştık. Bana kalmadı zaten, okulun rektörü bunlara gereken cevabı verdi. Fakat öyle de olsa böyle de olsa, şu anda ya bu adayların hangisi dünyayı tanır? Soruyorum, hangisi tanır? Dünya liderlerinden bunların hangisi kaç tane liderle acaba görüşmüş? Şu anda bu kardeşiniz Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda en uzun süre görev yapan liderlerden bir tanesi. Evet, en uzun süre. Şu anda benimle beraber bir Sayın Putin var.”



SIKIYSA GELİN ŞEHİR MERKEZİNE

“Bak şimdi bu HDP var ya... Ne yapıyor? Güneydoğu’da şu anda bizim partimizin ilçe başkanlarını, il başkanlarını tehdide başladılar. Telefonla tehdit ediyorlar. Ulan terbiyesiz! Eğer sıkıysa gelin şehir merkezine. Telefonla niye bu tehditleri yapıyorsunuz? Sıkıysa gelin. Öyle Kandil’in tepesinde durmakla bu iş olmaz. Orada telefonla benim ilçe başkanımı, il başkanımı tehdit etmekle de olmaz. Artık bunlar geçmişte kaldı. Şimdi siz, Suruç’ta bir adım attınız. Suruç’ta attığınız adımın bedelini çok daha ağır ödeyeceksiniz. Orada attığınız adımda, o PKK’nın paçavrasını elinde tutan katil şu anda içeride. Ama şunu açık söyleyeyim. Bizim PKK ile mücadelemiz çok daha, bundan sonra kararlı gidecek.”