'Sen git bize yardÄ±m getir' dediler ama... BugÃ¼n de bir kiÅŸinin cesedi bulundu

AyvalÄ±k ilÃ§esi AltÄ±nova Mahallesinden Ã¶nceki gÃ¼n saat 01.30 sÄ±ralarÄ±nda deniz patlÄ±canÄ± avcÄ±lÄ±ÄŸÄ± iÃ§in denize aÃ§Ä±lan Volkan Ã‡anakÃ§Ä±, Mert Boysener, Mustafa FÄ±rat GÃ¶ral, Hayri Kar ve Kerem Ä°ncedayÄ±â€™nÄ±n iÃ§inde bulunduÄŸu 'Belinay' isimli 9 metre boyundaki tekne, Ã§Ä±kan fÄ±rtÄ±nada alabora olarak battÄ±. Sahile doÄŸru yÃ¼zmeye baÅŸlayan Mert Boysenerâ€™in devriye gÃ¶revi yapan Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekiplerince bulunup, kurtarÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kayÄ±p 4 kiÅŸi iÃ§in bÃ¶lgede arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±. Ã–nceki gÃ¼n yapÄ±lan arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±ndan sonuÃ§ alÄ±namadÄ±.

"SEN GÄ°T BÄ°ZE DE YARDIM GETÄ°R"



Ä°zmirâ€™de Ege Deniz BÃ¶lge KomutanlÄ±ÄŸÄ±'ndan gelen dalgÄ±Ã§lar, AltÄ±nova iskelesi aÃ§Ä±klarÄ±nda 28 metre derinlikte yeri tespit edilen batÄ±k tekneye dalÄ±ÅŸ yaptÄ±. Ä°Ã§inde ve Ã§evresinde yapÄ±lan aramada da 4 kiÅŸi bulunamadÄ±. DalgÄ±Ã§lar, dÃ¼n de bÃ¶lgede dalÄ±ÅŸ yaparak, arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri havadan 1 helikopter ve denizden de 3 bot ile arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rken, karadan da jandarma ekipleri Ã§alÄ±ÅŸmalara katÄ±ldÄ±. BÃ¶lgedeki balÄ±kÃ§Ä±lar da kayÄ±p 4 kiÅŸiyi bulmak iÃ§in tekneleriyle denizdeki arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na eÅŸlik etti. Batan tekneden yÃ¼zerek, kurtulan Mert Boysener ise Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekiplerine verdiÄŸi ifadesinde, "5 kiÅŸi denize dÃ¼ÅŸtÃ¼k, hepimiz saÄŸdÄ±k. Benim yÃ¼zmem iyi olduÄŸu iÃ§in diÄŸer arkadaÅŸlar, 'Sen git, bize de yardÄ±m getir' dediler. Ben de sahile doÄŸru yÃ¼zmeye baÅŸladÄ±m. Dikili bÃ¶lgesinde konuÅŸlu olan bir bot, beni kÄ±yÄ±ya yÃ¼zerken kurtardÄ±" dedi.



KEREM Ä°NCEDAYIâ€™NIN CESEDÄ°NE DÃœN ULAÅžILDI



Arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lÃ¼rken, dÃ¼n Kerem Ä°ncedayÄ±â€™nÄ±n cesedine ulaÅŸÄ±ldÄ±. Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± dalgÄ±Ã§larÄ±, saat 15.30 sÄ±ralarÄ±nda Ä°ncedayÄ±â€™nÄ±n cesedini 28 metre derinlikteki batÄ±k tekne yakÄ±nÄ±nda buldu. Seyyar manavlÄ±k yapan Ä°ncedayÄ±â€™nÄ±n 1,5 yÄ±l Ã¶nce evlendiÄŸi eÅŸinin hamile olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.



TEKNE SAHÄ°BÄ°NÄ°N CESEDÄ°NE ULAÅžILDI



KayÄ±p 3 kiÅŸiyi arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± bugÃ¼n de sÃ¼rdÃ¼ren Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± dalgÄ±Ã§larÄ±, saat 12.00 sÄ±ralarÄ±nda, tekne sahibi Volkan Ã‡anakÃ§Ä±â€™nÄ±n cesedini buldu. Ã‡anakÃ§Ä±â€™nÄ±n cansÄ±z bedeni, 28 metre derinlikteki batÄ±k teknenin 20 metre yakÄ±nÄ±nda bulundu. DalgÄ±Ã§lar tarafÄ±ndan denizden Ã§Ä±karÄ±lan Ã‡anakÃ§Ä±â€™nÄ±n cansÄ±z bedeni, AyvalÄ±k Devlet Hastanesiâ€™nin morguna kaldÄ±rÄ±lÄ±rken, arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± izleyen Ã‡anakÃ§Ä±â€™nÄ±n yakÄ±nlarÄ± gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶ktÃ¼.



Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, 1 uÃ§ak, 1 helikopter, 2 bot ile havadan ve denizden kayÄ±p olan Mustafa FÄ±rat GÃ¶ral ile Hayri Karâ€™Ä± arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.