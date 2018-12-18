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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)
18.12.2018 - 14:36, Son Güncelleme:

'Sen çocuğu al diğer odaya geç' dedi, sonrası korkunç!

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BURDUR'da emekli astsubay Muzaffer Danış'ın (50) tabancayla vurarak öldürdüğü eşi Nilüfer (50) ile kızı Gizem Nur Danış (18), yan yana toprağa verildi. Cenazede Oğuzhan ve Özge Danış kardeşler, büyük üzüntü yaşadı. Olayın ardından intihar eden Muzaffer Danış'ın da ikindide toprağa verileceği belirtildi.

Olay, Pazar akşamı Burç Mahallesi Dede Korkut Sokak Özlem Evler Apartmanı 3. Kısım G Blok üçüncü katta meydana geldi. Emekli astsubay Muzaffer Danış, evde eşi Nilüfer Danış ve kızı Gizem Nur Danış ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Büyüyen tartışmanın ardından eşi ve kızını beylik tabancasıyla vuran Muzaffer Danış, aynı silahla başına ateş ederek intihara kalkıştı.

'SEN ÇOCUĞUNU AL DİĞER ODAYA GEÇ'

Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler Nilüfer Danış ve Gizem Nur Danış'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Durumu ağır olan Muzaffer Danış ilk müdahalenin ardından ambulansla götürüldüğü Burdur Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Olay sırasında ailenin büyük kızı Özge (25) ile 1,5 yaşındaki çocuğunun da evde olduğu, baba Muzaffer Danış'ın kızına, "Sen çocuğunu al diğer odaya geç" dedikten sonra eşi ve kızını vurup intihar ettiği belirtildi.

Sen çocuğu al diğer odaya geç dedi, sonrası korkunç

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Burdur Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından anne kızın cesedi, yakınlarına teslim edildi. Ulu Cami'ye getirilen Nilüfer Danış ile Gizem Nur Danış için öğle vakti cenaze namazı kılındı.

Cenazeye Vali Hasan Şıldak, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ve İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç da katıldı. Cenazede, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi olan Oğuzhan Danış ile ablası Özge Danış büyük üzüntü yaşadı.

İki kardeş Nilüfer Danış ile Gizem Nur Danış'ın tabutu başında gözyaşı döktü. Anne- kız daha sonra Sultandere Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. Muzaffer Danış'ın cenazesinin de ikindi vakti toprağa verileceği belirtildi.

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