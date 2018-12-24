Seminer cesaret verdi istismar ortaya çıktı
Hakkari Yüksekova’da yaşayan D.E. adlı genç kız, okuduğu lisede cinsel istismar seminerine katıldıktan sonra amcasının oğulları S.E. ve İ.E. tarafından 5 yıl önce uğradığı tecavüzü anlatmaya karar verdi.
Cesaretini toplayıp önce öğretmeni İbrahim Canpolat’a giden D.E., daha sonra savcılıkta 12 yaşındayken kuzeni S.E.’nin kendisine “Seni öldürürüm” diyerek tecavüz ettiğini ileri sürdü. Bir yıl sonra S.E.’nin “Annemin yardıma ihtiyacı var” diyerek kendisini evlerine götürdüğünü ve bir kez daha tecavüz ettiğini iddia etti. D.E., geçen yıl öldürülen diğer kuzeni İ.E.’nin ise hem kendisine hem de kardeşi N.’ye istismarda bulunduğunu savundu. Adli Tıp muayenesinde D.E.’nin bakire olmadığı anlaşıldı. 34 yaşındaki S.E., komşularıyla aralarında husumet bulunduğunu, bu yüzden iftira atıldığını savundu. S.E.’ye ‘zincirleme bir şekilde çocuğun cinsel istismarı, cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından dava açıldı. S.E. tutuklandı. 7 ay sonra 20 Aralık’taki üçüncü duruşmada S.E., delil durumu ve delillerin karartma ihtimalinin bulunmamasından ötürü tahliye edildi. Avukat Harika Günay Karataş, “Adalet bir çocuğu daha mağdur etmiştir. Bugün mağdur olan, müvekkilim şahsında tüm çocukların geleceğidir” dedi.
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