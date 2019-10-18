Semih Yalçın'ın oğlu Turan İlteber Yalçın kimdir?
MHP'nin Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu Turan İlteber Yalçın, Ankara Kalesi'nde surlardan düşerek hayatını kaybetti. Semih Yalçın'ın oğlu Turan İlteber Yalçın hakkında bilgi edinmek isteyen birçok vatandaş, internet üzerinden araştırmalarına başladı. Peki, Semih Yalçın'ın oğlu Turan İlteber Yalçın kimdir ve kaç yaşındaydı? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Turan İlteber Yalçın, vefatının ardından biyografisiyle merak edilmek başlandı. MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu olan Turan İlteber Yalçın, aslen Sivaslı'dır. Babası gibi MHP'ye gönül veren Turan İlteber Yalçın, Semih Yalçın'ın 4 çocuğundan birisiydi. Peki, Turan İlteber Yalçın kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
TURAN İLTEBER YALÇIN KİMDİR?
Evli ve 1 çocuk babası olan Turan İlteber Yalçın, Semih Yalçın'ın 4 çocuğundan birisidir. 9 Ağustos 1986 tarihinde dünyaya gelen Turan İlteber Yalçın, Yeni Düşünce adlı sitede köşe yazarlığı yapmaktaydı.
Edip Semih Yalçın, 1958 yılında Sivas'ın Gemerek ilçesinde dünyaya geldi.
Öğretim Üyesi; Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsünde, doktorasını Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yaptı. Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde yardımcı doçent, doçent ve profesör oldu.
Dekan Yardımcılığı, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Bilim, fikir ve siyasete dair 14 kitabı, 49 makalesi bulunmaktadır.
24. Dönemde Gaziantep, 25 ve 26. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Akdeniz için Birlik Parlamenter Asamblesi (AİBPA), Millî Savunma ve İçişleri Komisyonu Üyeliği yaptı. MHP Genel Başkan Yardımcısıdır. İyi düzeyde İngilizce bilen Edip Semih Yalçın, evli ve 4 çocuk babasıdır.
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