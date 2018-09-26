Semerkant karşılaması
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Özbekistan ziyareti kapsamında Taşkent temaslarının ardından dün Semerkant'a gitti.
Uluslararası Semerkant Havalimanı’nda Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım'ı Özbekistan Ali Meclisi Yasama Katmanı Başkanı Nuridincan İsmailov, Semerkant Valisi Erkincan Turdimov ve yetkililer karşıladı. Karşılama Özbek milli çalgıları eşliğinde düzenlendi. Ardından Yıldırım ve eşi merhum Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un mezarını ziyaret ederek çiçek bıraktı. İmam Buhari külliyesini de ziyaret eden Yıldırım, adak olarak getirilen bir koyunun kesilmesini istemeyerek bağışladı.
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