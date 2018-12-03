Semender nedir?
Triturus grubuna giren semendergiller, dünyanın kuzey yarısında yaygın haldedirler. Türlerinin sekiz kadarı Avrupa’da, yedisi de Birleşik Amerika’da yaşar. Asya’daki türleri sayıca fazladır. İşte, semender ve türleri hakkında detaylı bilgi
Kuyruklu kurbağalar ya da Semenderler, iki yaşamlıların yaklaşık 500 türünün ortak adıdır. Vücutları uzunlamasınadır ve uzun kuyrukludurlar. Nesli tükenmemiş olanları Urodela olarak gruplandırılırken bilinen tüm fosil kalıntıları ve nesli tükenmiş türleri ile beraber Caudata adı altında gruplandırılırlar.
BENEKLİ SEMENDER
Benekli semender, Salamandridae familyasından, 14–19 cm boyunda, Türkiye'de endemik bir semender türü. Habitat kaybından dolayı soyu tehlikededir.
KARA SEMENDERİ
Kara semenderi, Salamandridae familyasından bir semender türü. Batı Akdeniz'de güneybatı Türkiye ile Yunanistan'da görülürler. Doğal habitatları, ılıman ormanlar ve Akdeniz tipi çalılıklardır. Küçük böceklerin ergin, larva ve nimfleri ile solucanlar ana besinlerini oluşturur. Boyu en fazla 15 cm olur.
KAFKAS SEMENDERİ
Kafkas semenderi, Salamandridae familyasından bir semender türü. Gürcistan ve Türkiye'de görülürler. Doğal habitatları ılıman ormanlar ve nehirlerdir. Habitat kaybından dolayı tehlikedirler.
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