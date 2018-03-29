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    Şemdinli'de yaralanan asker şehit oldu

    Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - AA
    29.03.2018 - 18:08 | Son Güncelleme:

    Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada yaralanan asker Hidayet Tokmak, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

    Genelkurmay'dan yapılan yazılı açıklamada, Hakkari Şemdinli'de 2 Kasım 2017'de bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada ağır yaralanan bir askerin tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

    Açıklamada, "Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.

    Şemdinlide yaralanan asker şehit oldu

    ÇORUM'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

    Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Sözleşmeli Er Hidayet Tokmak, tedavi gördüğü hastanede bugün şehit oldu. Acı haber, şehidin memleketi Çorum'a ulaştı.

    Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 2 Kasım 2017'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Sözleşmeli Er Hidayet Tokmak, bugün tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. 

    Şehidin babası Mustafa Tokmak ile kardeşi Talat Tokmak, acı haberi hastanede aldı. Şehit Hidayet Tokmak'ın cenazesinin yarın memleketi Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Dorukseki köyünde, öğle namazından sonra düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.

    Etiketler: gündem
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