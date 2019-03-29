Şemdinli savcısına jet yargılama... 10 yıl hapis
Şemdinli kumpası savcısı olarak bilinen Ferhat Sarıkaya, ‘FETÖ üyeliği’ suçlamasıyla hakkında açılan davanın ikinci duruşmasında 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Sarıkaya’nın “Beni etkin pişmanlıktan yararlandırın” talebini de kabul etmedi.
ESKİ savcı Ferhat Sarıkaya, 1 Kasım 2018 tarihinde Hâkimler Savcılar Kurulu’nca (HSK) meslekten ihraç edildikten sonra 2 Kasım tarihinde ‘örgüt üyeliği’ suçlamasıyla gözaltına alındı ve 8 Kasım 2018’de de tutuklandı. Savcılık, dört gün sonra 12 Kasım tarihinde Sarıkaya hakkında örgüt üyeliği suçundan Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı. Davanın ikinci duruşması dün yapıldı.
etkin pişmanlık istedi
Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını sunan savcı, ‘silahlı terör örgütüne üyelik’ suçundan Sarıkaya’nın 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Sarıkaya ise savunmasında geçmişte örgütle tanıştığını ama doğrudan içinde yer almadığını söyledi. Şemdinli iddianamesini hazırladıktan sonra aldığı ölüm tehditleri nedeniyle FETÖ ile ilişkisini devam ettirmek zorunda kaldığını iddia etti.
Sarıkaya, özetle şunları söyledi: “17/25 Aralık sürecinden sonra bu yapının o günkü anlamıyla cemaat olmadığını, terör örgütü olduğunu anladığım anda ilişkimi kestim. Bu süreçte yaşadıklarımı bütün samimiyetimle anlattım. Örgütsel yardım aldım ama pişmanlığımı en son zerreme kadar dile getirdim. Hakkımda soruşturma yok iken gelip savcıya bu beyanlarda bulundum. Sırf adım Ferhat Sarıkaya olduğu için mi cezalandırılacağım? Soruşturma ve kovuşturma aşamasındaki samimi anlatımlarımdan yola çıkılarak en azında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını talep ediyorum. Ben 15 Temmuz’dan sonra savcılığa başvurarak bildiklerimi anlattım. Devletimizin yanında oldum. O gün savcılığa başvurmasaydım belki bugün sanık olmayacaktım. Beraatımı istiyorum.”
Savunmaların ardından mahkeme heyeti, Sarıkaya’ya ‘silahlı terör örgütüne üyelik’ suçundan 10 yıl hapis verdi. Ayrıca hükümle birlikte Sarıkaya’nın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
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