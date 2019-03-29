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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Şemdinli savcısına jet yargılama... 10 yıl hapis

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
Şemdinli savcısına jet yargılama... 10 yıl hapis

Şemdinli kumpası savcısı olarak bilinen Ferhat Sarıkaya, ‘FETÖ üyeliği’ suçlamasıyla hakkında açılan davanın ikinci duruşmasında 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Sarıkaya’nın “Beni etkin pişmanlıktan yararlandırın” talebini de kabul etmedi.

ESKİ savcı Ferhat Sarıkaya, 1 Kasım 2018 tarihinde Hâkimler Savcılar Kurulu’nca (HSK) meslekten ihraç edildikten sonra 2 Kasım tarihinde ‘örgüt üyeliği’ suçlamasıyla gözaltına alındı ve 8 Kasım 2018’de de tutuklandı. Savcılık, dört gün sonra 12 Kasım tarihinde Sarıkaya hakkında örgüt üyeliği suçundan Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı. Davanın ikinci duruşması dün yapıldı.
etkin pişmanlık istedi

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını sunan savcı, ‘silahlı terör örgütüne üyelik’ suçundan Sarıkaya’nın 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Sarıkaya ise savunmasında geçmişte örgütle tanıştığını ama doğrudan içinde yer almadığını söyledi. Şemdinli iddianamesini hazırladıktan sonra aldığı ölüm tehditleri nedeniyle FETÖ ile ilişkisini devam ettirmek zorunda kaldığını iddia etti.

Sarıkaya, özetle şunları söyledi: “17/25 Aralık sürecinden sonra bu yapının o günkü anlamıyla cemaat olmadığını, terör örgütü olduğunu anladığım anda ilişkimi kestim. Bu süreçte yaşadıklarımı bütün samimiyetimle anlattım. Örgütsel yardım aldım ama pişmanlığımı en son zerreme kadar dile getirdim. Hakkımda soruşturma yok iken gelip savcıya bu beyanlarda bulundum. Sırf adım Ferhat Sarıkaya olduğu için mi cezalandırılacağım? Soruşturma ve kovuşturma aşamasındaki samimi anlatımlarımdan yola çıkılarak en azında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını talep ediyorum. Ben 15 Temmuz’dan sonra savcılığa başvurarak bildiklerimi anlattım. Devletimizin yanında oldum. O gün savcılığa başvurmasaydım belki bugün sanık olmayacaktım. Beraatımı istiyorum.”
Savunmaların ardından mahkeme heyeti, Sarıkaya’ya ‘silahlı terör örgütüne üyelik’ suçundan 10 yıl hapis verdi. Ayrıca hükümle birlikte Sarıkaya’nın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

 

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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