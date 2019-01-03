Şemdinli kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yapılan arama tarama faaliyeti neticesinde silah ve mühimmat ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz Şemdinli ilçesi Bağlar mevkii kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde; 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet G-3 piyade tüfeği (yabancı menşeli), 1 adet G-3 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ve bu silahlara ait 102 adet fişek ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
3 TANKSAVAR ROKETİ ELE GEÇİRİLDİ
JANDARMA Genel Komutanlığı, Hakkari kırsalında yapılan operasyonda 3 tanksavar roketinin ele geçirildiğini açıkladı.
Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, operasyonun dün Hakkari Derecik kırsalında yapıldığı bildirilerek, şu ifadelere yer verildi: "Yapılan operasyonda; 3 adet tanksavar silahı, 1 adet HK-33 piyade tüfeği, 1 adet RPG-7 dürbünü ile bir miktar roketatar mühimmatı ve fişek ele geçirilmiştir."
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