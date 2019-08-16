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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Merve AKÇİÇEK/İSTANBUL
16.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Semadirek’te tatil esareti

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Semadirek’te tatil esareti

YUNANİSTAN’ın Semadirek Adası ile Dedeağaç kenti arasında sefer yapan feribotların 5 Ağustos’ta arızalanması, ardından da fırtına çıkması sonucu Türklerin de olduğu yüzlerce tatilci günlerce mahsur kaldı.

Semadirek Adası ile Dedeağaç arasında sefer yapan Saos şirketine ait feribotun 5 Ağustos’ta arıza yapmasıyla başlayan sorun, iki gün sonra kiralanan ikinci feribot Azorlar Ekspres’in de arıza yapması ve ardından çıkan sert rüzgârla büyüdü. Adaya son sefer 10 Ağustos’ta yapıldı. Aralarında Türklerin de bulunduğu yüzlerce tatilci adada mahsur kaldı. Karşılıklı her iki limanda da kuyruklar oluştu. Bir grup turist geceyi belediye spor salonunda geçirdi, rezervasyonlar yandı. Yunan gazetelerine göre adada zorunlu tatil yapan turistlere yerel yönetim tarafından ücretsiz kalacak yer, yiyecek desteği sağlandı. Yunanistan Denizcilik Bakanlığı’nın girişimiyle çarşamba akşamı Andros feribotu Semadirek - Dedeağaç seferlerine başladı.

NASIL GİDEMEDİK

Twitter’da “Tee Balkanlar’dan yazıyorum” mahreciyle yazan Egemen Aydın, tatil için Semadirek’e gitmeyi planlayıp gidemeyen ama yolda perişan olanlardan biri. 13 yıllık turizmci Egemen Aydın 3 gece 4 gün ada tatili için yola çıkmadan önce feribot seferlerinin durduğunu ama pazar günü bir sefer olacağını öğrendi. Pazar günü 06.00’da gittiği Dedeağaç’tan kalkan Azores feribotuna 14 saat bekledikten sonra saat 21.00’de binebildi. 2 saat 25 dakika süren yolculuktan sonra ulaştığı Semadirek Limanı’na hava ve liman şartlarından yanaşamayan gemi geri döndü. 

YATACAK YER YOK

- Bindiği gemi limana yanaşamayan Egemen Aydın o anları Twitter’da şöyle anlattı: “Sonradan öğrendik ki gemi büyük, liman küçük bundan dolayı yanaşamıyor kaptan. Otel rezervasyonu yandı. Çoluk çocuk perişanız. Açız. Su desen sınırlı. Yatacak yer yok. İnsanlar yerde yatıyor. Tam bir kâbus. Herkes gemi personeli ile kavga ediyor. Sorulan sorulara cevap yok, para iadesi yok. Sabah 05.30’da başladığımız noktaya, Dedeağaç Limanı’na vardık. 09.00’da tekrar kalkacakmış feribot. Bastım gaza. Öğrendim ki 09.00’da kalkan gemi de yanaşamamış adaya. Sonuç olarak 26 saatlik bir mağduriyetten sonra 2.000 TL üzerinde ödediğimiz paramızı da geri alamayarak oradan ayrılıp göçebe gibi Makri’de bildiğimiz bir yerde bayram kahvaltımıza oturduk. Ülkeyi çok eleştiriyoruz ama bu yaşanan rezalet Türkiye’de olsa devlet oraya 10 tane feribot dizer mağduriyeti giderirdi. En azından limanda ücretsiz çay-çorba dağıtır yine insanları mağdur etmezdi.”

 

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