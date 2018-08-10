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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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SefaÿKARAHASAN / LEFKOŞA (DHA)
10.08.2018 - 14:43, Son Güncelleme:

'Selin'in sana selamı var' deyip, taksiciye dehşeti yaşattılar

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'Selin'in sana selamı var' deyip, taksiciye dehşeti yaşattılar

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Gazimağusa kentinde Selin Afra G., para anlaşmazlığı yaşadığı taksici Halil Turan’ı 3 kişiye kaçırttı. Şüphelilerden biri, taksiye müşteri gibi binerken diğerleri de yolda Turan’ı durdurdu. Araçtan indirdikleri Turan’ın başına tabanca dayayıp yüzünü asfalta sürten şüpheliler, "Selin’in sana selamı var" deyip kaçtı. Selin Afra G., tutuklanırken, 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, 6 Ağustos Pazartesi günü Gazimağusa’daki Dörtyol mevkisinde meydana geldi. Selin Afra G. (20), 3 kişiden para anlaşmazlığı yaşadığı taksici Halil Turan’ı kaçırıp tehdit etmelerini istedi. Bunun üzerine 3 kişiden biri, Halil Turan’ı müşteri gibi çağırıp taksisine bindi.

Şüpheli tarafından Dörtyol’a götürülen Turan, burada araçtan inen 2 kişi tarafından durduruldu. Şüpheliler, Turan’ın başına tabanca dayadıktan sonra yüzünü  de asfalta sürttü.

Silahın kabzasıyla başına vurulan Turan, yaralandı. Şüpheliler, Turan’a "Selin’in sana selamı var" deyip araçlarına binerek olay yerinden kaçtı. Yerden güçlükle kalkan Halil Turan, polise gidip yaşadıklarını anlatarak şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine gözaltına alınan Selin Afra G., sevk edildiği mahkemece ’azmettiricilik’ten tutuklandı. Polis, Halil Turan’ı tehdit edip yaraladıktan sonra kaçan 3 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Selinin sana selamı var deyip, taksiciye dehşeti yaşattılar

Taksici Halil Turan

 

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